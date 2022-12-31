Минобороны сообщает об освобождении Дорожнянки в Запорожской области

В боях сожжены десятки танков, боевых машин пехот, броневиков и пикапов ВСУ Фото: REUTERS

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков перечислил на прошедшем брифинге данные по потерям ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 140 украинских военнослужащих, на Донецком более 80, на Южно-Донецком до 50.

Генерал-лейтенант отметил, что на Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области.

В боях сожжены десятки танков, боевых машин пехот, броневиков и пикапов ВСУ.

Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой Народной Республики.

За сутки ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS», четыре артиллерийские системы М777 производства США, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», самоходная гаубица «Dana» чешского производства, комплекс С-300, пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены артиллерийские системы ВСУ иностранного производства с которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, а силами ПВО уничтожены 8 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

355 - самолетов

198 - вертолетов

2764 - беспилотных летательных аппарата

399 - зенитных ракетных комплексов

7338 - танков и других боевых бронированных машин

957 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3752 - орудия полевой артиллерии и минометов

7846 - единиц специальной военной автомобильной техники