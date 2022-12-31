Путин разрешил иностранцам оплачивать долги за российский газ в валюте: разъясняем президентский указ

Указ позволяет принимать иностранную валюту у иностранных покупателей российского газа при взыскании задолженности Фото: REUTERS

«С нерадивого покупателя – хоть баксов клок» - видимо, по этому принципу, доказавшему свою экономическую эффективность, российские власти решили работать с должниками за газ. В самом конце 2022 года Владимир Путин подписал указ, который позволяет принимать иностранную валюту у иностранных покупателей российского газа «при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком».

Объясняем. Когда в конце февраля на страну обрушились западные санкции, российские власти заявили, что покупатели из «недружественных стран» (главным образом это Евросоюз) будут платить за наш газ в рублях, а не в долларах или евро. И 31 марта был подписан президентский указ об этом.

Прошло девять месяцев. Они показали, что схема в целом работает исправно. Но на то он и этап тестирования, чтобы внимательно наблюдать за работой механизма и подмечать, где могут возникнуть вопросы. Один из них – а что делать, если газ покупателю уже отправлен, заплатить в рублях ему не удается, и задолженность копится? Или если эту задолженность приходится «взыскивать» - скажем, по суду? Вот на этот вопрос и дает ответ новый указ президента. Где черным по белому написано, что для взыскания подобной задолженности делается следующее:

- Российский поставщик (короче, «Газпром») открывает счет в иностранной валюте, которая была указана в контракте на поставку.

- Иностранный покупатель перечисляет на него нужную сумму в той самой валюте.

- Расчет окончен.

Важное уточнение: это не означает, что после оплаты в валюте поставки тут же возобновятся. Обязанность платить за газ в рублях никто не отменял. Так что после возврата долга, будьте добры, платите уже на наших условиях.