Путин выступает с новогодним обращением к россиянам 31 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин к россиянам 31 декабря 2022 года, но на этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию видеообращения.

Путин назвал уходящий год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению страной полного суверенитета и мощной консолидации российского общества. «Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким», - заявил глава государства.

Российский лидер также заявил, что западные страны лицемерно врали о своих мирных намерениях в Донбассе, готовясь к агрессии и используя при этом Киев для раскола России. По его словам, в этом году россияне проявили мужество и достоинство, поддержав участников специальной военной операции на Украине.

Глава государства также заявил, что российские власти сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям военных, погибших в ходе спецоперации.