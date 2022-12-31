Президент поздравил россиян с Новым годом в окружении военных

Пресс-секретарь Президент России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В пятницу, 31 декабря, во второй половине дня, официальный представитель Кремля неожиданно собрал российских и иностранных журналистов, чтобы сделать важные заявления…

Прежде всего, пресс-секретарь рассказал о том, что президент вручил боевые знамёна воинским частям, а заслуженные награды - бойцам, которые проявили мужество и отвагу в рамках выполнения боевых задач на Украине.

Для этого глава государства посетил штаб Южного военного округа.

Песков рассказал, что Золотую Звезду Героя Российской Федерации президент вручил Тимофею Матвееву. Он - механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Затем Владимир Путин произнес новогоднюю речь в окружении военных, первыми в России за несколько минут до Нового года обращение президента посмотрели жители Камчатки

- А вы уже слушали обращение главы государства, я надеюсь? - спросил я у Пескова.

- Да, - ответил он.

- А можете поделиться своим ощущением?

- Не могу. Дождитесь полуночи. Всего вам доброго!

- Ну, тогда вас с наступающим Новым годом!

- Спасибо. И вас всех с наступающим Новым годом. До свидания.

- Здоровья, Дмитрий Сергеевич!

- Спасибо!

- И всем нам - Победы.

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