Гороскоп на январь 2023 года Фото: Shutterstock

ОВЕН

Первые две декады января посвятите отдыху и завершению дел, начатых ранее. Проанализируйте свои нынешние цели и достижения: что бы вы хотели оставить, а что – изменить. Неожиданные траты могут опустошить кошелек в середине месяца, поэтому будьте особенно внимательны на дорогах при управлении автомобилем, в поездках, рабочих командировках. В сложных ситуациях помощь придет от старых друзей или спонсоров. Также будет отличная возможность прокачать свои навыки и пройти курс обучения по интересующей вас тематике. Обратите внимание на it- сферу, она надолго входит в вашу жизнь.

В конце месяца вас могут пригласить работать в команде над долгосрочным интернет - проектом.

ТЕЛЕЦ

Январь будет насыщен дальними поездками, переговорами с иностранными партнерами, оформлением заграничных документов. Кто-то примет решение улучшить свое образование.

Такая насыщенная программа потребует финансовых расходов, которые вы незамедлительно броситесь восполнять со всей присущей вам энергией.

Во второй половине месяца внезапные события могут изменить ваши планы. Будьте готовы быстро подстроиться под ситуацию и нырнуть в поток предлагаемых событий. Возможно неожиданное предложение, касающееся вашей карьеры или статуса. Оно может показаться очень заманчивым и перспективным. Однако кому-то из вас придется делать выбор между личной и общественной пользой, семьей и карьерой.

Партнеры, вошедшие в вашу жизнь после 21 января, останутся в ней надолго.

БЛИЗНЕЦЫ

Хотя вы самый подвижный знак Зодиака, любите разнообразие, активность, смену впечатлений, немного передохните в начале года. Тем более, ваш управитель Меркурий до 18 января находится в ретроградном движении, что замедляет все процессы. Поэтому передышку, связанную с Новогодними праздниками, максимально используйте для перезагрузки и отдыха, завершения дел, начатых ранее. До 18 января не запускайте новые проекты, не открывайте бизнес, не подписывайте важные договоры. А после 18 января снова в бой!

9-14 января сохраняйте бдительность при управлении транспортным средством. Не совершайте рискованные финансовые операции в течение всего января. Конец месяца принесет новые идеи, касающиеся преподавательской деятельности, общению с людьми издалека, дальних поездок.

РАК

Январь вернет вас к прошлым ситуациям, особенно начавшимся в конце июня - начале июля 2022 г. На повестку дня встанут вопросы семьи и рода. Могут вернуться на Родину те, кто летом уехал по разным причинам.

Во многих семьях возникнет непонимание из-за необходимости решать рабочие вопросы в новогодние праздники, поскольку кто-то из Раков будет сидеть наедине с компьютером и срочно доделывать или переделывать начатые ранее проекты.

Зато ваш самоотверженный труд позволит уже в конце января вложить часть ресурсов в консервативные источники дохода, например, облигации. Либо погасить досрочно часть кредита.

Новые партнеры и клиенты придут в вашу жизнь после 18 января.

ЛЕВ

В начале января многие Львы почувствуют непреодолимое желание уединиться и восстановить силы. Однако необходимость что-то доделать или переделать заставит вас выбраться из своей раковины и вернуться в строй.

Старайтесь не выплескивать свое раздражение на друзей и членов своей команды, в противном случае кто-то может покинуть ваше окружение.

С 21 января в вашей жизни начнут появляться новые партнеры и клиенты. Если вы захотите воспользоваться их предложениями, то ваши отношения смогут продлиться в течение длительного времени.

Удача придет от людей издалека, иностранных партнеров, преподавательской и просветительской деятельности.

ДЕВА

Начало года не располагает к активной деятельности, ведь ваш управитель Меркурий находится в ретроградном движении до 18 января. Поэтому встречи, заключение контрактов, новые начинания не будут иметь продолжения. Так и зачем напрягаться?

1 – 18 января не принимайте важные финансовые решения, ибо достаточно велика вероятность ошибок.

Постарайтесь завершить старые дела и отдохнуть. И не попадайтесь на глаза своему руководству во избежание конфликтных ситуаций, особенно 10-14 января. Договоритесь заранее о возможности удаленной работы первую половину месяца.

Последняя декада января может принести новое предложение по работе или переезд офиса.

Если вы связаны с иностранными партнерами, то в этих отношениях также возможны изменения по независящим от вас причинам.

27 января Венера войдет в ваш собственный знак и ваш сектор партнерства. Начнется самый удачный период для личных знакомств. Он продлится до 20 февраля.

ВЕСЫ

Несмотря на праздники, многим Весам придется совмещать отдых и работу из-за необходимости завершить начатые перед Новым годом дела. Вероятна дальняя поездка по рабочим вопросам. Если вы передвигаетесь на автомобиле, то будьте особенно внимательны 10-14 января.

Конец месяца благоприятен для презентации себя или своего бизнеса.

СКОРПИОН

В январе многие Скорпионы захотят повысить уровень образования и вернутся к незаконченному курсу, иностранному языку, недослушанному семинару. До 18 января у вас будет отличный период для повторения.

Вторая половина месяца принесет идею, связанную с покупкой недвижимости, будь то квартира, дом или участок земли. Однако не торопитесь приобретать ее в январе. Можно нарваться на мошеннические схемы или найденный вариант вам разонравится.

В самом конце месяца кто-то из деловых партнеров или клиентов могут разорвать прежние договоренности или предложить нестандартные схемы взаимодействия. Креативность приветствуется!

СТРЕЛЕЦ

Свободолюбивый характер и огненный темперамент может привести вас к смене работы или даже уходу на вольные хлеба.

Однако, прежде чем хлопнуть дверью и уйти в никуда, стоит позаботиться о финансовой стабильности. Многие из вас заинтересуются биржевой торговлей, и в конце января пойдут учиться этой интересной теме.

Также поездки во второй половине января способны привести к новым знакомствам, которые помогут открыть для себя новые источники дохода.

КОЗЕРОГ

Начало года позовет в дорогу многих Козерогов. Это может быть возвращение в места, где вам уже приходилось бывать, встречи с одноклассниками или старыми друзьями.

Поездки и интенсивное общение позволят вам переключиться после напряженной работы последних месяцев и немного передохнуть. Постарайтесь расслабиться максимально эффективно, т.к. уже с середины января придется возвращаться в строй.

После 21 января вы можете получить заманчивое предложение, касающееся нового источника дохода. Оно может казаться очень привлекательным и манящим. Однако стоит ответственно взвесить все «за» и «против», ведь чем-то придется поступиться и сделать непростой выбор.

Последнюю декаду месяца особенно аккуратнее при торговле акциями – могут произойти непредсказуемые ситуации, от вас независящие.

ВОДОЛЕЙ

Первые две декады января возможны заторможенность и даже упадок энергии. Не перегружайте себя физически и не совершайте высокорискованные торговые операции. Поскольку из-за ретроградности Меркурия и вашего управителя- Урана вы подвержены ошибочным действиям. Посвятите время новогодних праздников семье.

Хотя для продажи недвижимости период до 18 января очень даже неплох. Тем более, Венера - планета удачи, практически весь январь находится в вашем знаке.

Это отличный период для работы над своим имиджем. Ведь от того, как нас видят другие люди, во многом зависят и наши деловые возможности. Благодаря вашей привлекательности последняя декада января может принести соблазнительные предложения и новых партнеров.

Однако не стоит сразу соглашаться на их предложения, какими бы заманчивыми они вам не казались. Проанализируйте все подводные камни, которые могут проявиться впоследствии. Они могут быть связаны с ситуациями, когда надо поступиться своими моральными принципами. Если после тщательного анализа вы все-таки скажете «да», сотрудничество окажется долгосрочным и стабильным.

РЫБЫ

В январе захочется уединиться, возможно, для того, чтобы доделать важный проект, связанный с IT-сферой или творчеством. При возможности проведите рекламную компанию в социальных сетях для презентации себя и своего бизнеса ближе к Рождеству.

Опирайтесь на помощь старых друзей и единомышленников. Кто-то из них может предложить заняться волонтерской деятельностью, поездку в дальние места, благотворительный проект. Не отказывайтесь - души прекрасные порывы могут войти в вашу жизнь надолго.