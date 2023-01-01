Геополитический астропрогноз: В 2023-м году мир вернется к равновесию, которое царило до 1991-го

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К кому обращаться за геополитическом прогнозом на 2023 год как не к небу и звездам? KP.RU побеседовала с ректором Академии Астрологии и Астрологического колледжа Михаилом Левиным, который рассказал о том, что готовят небесные светила нашей цивилизации.

- Прошлый год заканчивался двойкой, а это число противостояния. Тройка всех проблем не решит, но кое-что смягчит. Тем более, это число гармонизующее, дает позитивную динамику. Тот кризис, который нарастал в последнее время, по-настоящему закончится только в 2025 году, тогда придет стабильная фаза. А 2023 год приведет к промежуточному равновесию. Противостояние сохранится, но к концу 2023-го смягчится. В целом, будущий год будет легче, чем уходящий, - отмечает Михаил Левин.

ФАЗА СТАБИЛЬНОСТИ

В 2023 году возвращается один старый фактор - аспект секстила Нептуна с Плутоном. Он стоял на небе почти 50 лет - с 1943 по 1991 годы – и поддерживал общемировое равновесие, несмотря на локальные войны, образование и распады союзов. Мы жили в эпоху холодной войны, но это противостояние было равновесным. Не было ощущения, что завтра мир обрушится. В 1991 году этот аспект распался, и равновесие было нарушено. Но он возвращается в феврале 2023-го и сохранится до 2039-го. Думаю, после этого постепенно начнет возвращаться ощущение общемировой стабильности. Это не будет стабильность всеобщей любви, это будет стабильность скрытого противостояния.

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Плутон меняет знак на короткое время - апрель, май, июнь. Он коснется впервые Водолея и уйдет обратно в Козерог. Окончательно вернется в знак Козерога только в 2025 году. Но первые звоночки будущих перемен нужно уже наблюдать в ближайший короткий период. Плутон - это целое поколение - 15-20 лет по одному знаку. Когда Плутон окончательно входил в знак, то происходили глобальные изменения: вошел в знак Рака, началась Первая Мировая война, в знак Льва - Вторая мировая. Дальше были не войны, а кризисы, после которых менялся миропорядок. Сейчас мы на грани смены двух мировых порядков. Затронет в первую очередь западный мир, поскольку он задает основной курс.

Астролог Михаил Левин. Фото: YouTube

ВЛИЯНИЕ МАРСА

Астрологический Новый год наступит в ночь с 20 на 21 марта. После дня весеннего равноденствия произойдут заметные изменения. Для Киева это будет более трудный период, чем для Москвы. Планета конфликтов - Марс - стоит на вершине 8-го дома (дома смерти). Но в Москве его действие сильно ослаблено (расстояние до вершины три градуса), а вот для Киева Марс стоит точно в вершине. Для Украины я прогнозирую еще один тяжелый, напряженный и разрушительный год.

Что же касается Белоруссии, то там ситуация напряженная, но обойдется без военных действий. Скорее, проявятся внутренние проблемы.

Пик противостояния России и НАТО закончится к весне. Дальше мы будем ругаться, но опасность прямого военного столкновения уйдет. Не будет ядерной войны. Но это только движение к завершению конфликта, реально горячая фаза продлится весь 2023 год. Конфликт в невоенной форме продлится еще долго, пока не утихомирится Европа, и США не уйдут с мировой арены, пока украинский народ не найдет внутри себя согласия (а это может произойти только к концу века).

США ВХОДЯТ В КРИЗИС

У Штатов 2023-й год - тяжелый, но не военного характера, а скорее, финансового и политического. На 8-й дом оказывают влияние Солнце (общая напряженная обстановка), Меркурий (торговля) и Юпитер (деньги, банки). Ожидаю, что там будет преобладать сложная кризисная картина. Америку ждет серьезный политический кризис, отчасти финансовый. Доллар не рухнет. Но с 2023 года США входят в продолжительный период нарастающего кризиса, откуда они не выйдут в этом веке. С 2035-го и по 2041-й будет происходить уход США с мировой арены. Они вновь станут изоляционистами, как были до 1916 года, займутся своими внутренними делами, перестав выполнять роль мирового жандарма. Этот процесс не спеша начнется уже сейчас.

ЕВРОНАПРЯЖЕНИЕ

Брюссель, столица ЕС, здесь стеллиум стоит на вершине 5-го дома (дома власти), напряжение будет происходить на уровне европейских властей. Непосредственно военные действия не затронут страны Евросоюза, только косвенно - Марс у них тоже в 8-м доме, но ослабленный. Видимо, косвенное участие будет проявляться через поставки оружия и наемников.

КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ПОДЪЕМ

У Китая в следующем году ситуация стабильная, тенденции прошлого года продолжатся и в 2023-м. Однако Пекин начинает отворачиваться от Запада, а именно США, и будет сближаться с Россией. Самое интересное в будущем Китая ожидается в середине 2030-х годов, когда он станет задирать Америку, и противостояние Пекина с Вашингтоном не исключается. В нем опосредованное участие может принять и Москва, как это было во время войны во Вьетнаме и Корее в прошлом веке. Это противостояние где-то в 2035 году вероятно завершится поражением для Штатов, их экономическая активность сохранится и продолжится, а вот военное лидерство в мире пойдет на убыль. Китай сохранит свои позиции как мирового экономического, возможно, финансового лидера. Но лидером идеологическим Пекин вряд ли будет, его эпоха уже ушла. В вопросе военного лидерства стоит помнить, что китайцы - неагрессивная нация, склонная к дипломатии и обороне. Они не склоны к экспансии, сколько бы оружия они не накопили. Большим подвигом будет, если Пекин сможет вернуть себе Тайвань.

РОССИЯ В ЭТОМ ВЕКЕ НЕ РУХНЕТ

Экономическое положение тяжелое, но не разрушительное. Несмотря на все трудности, есть все шансы, что мы сумеем удержать равновесие. Не думаю, что с России будут сняты санкции, но общая финансовая картина будет заметно улучшаться с конца весны и лета. Придет стабилизация экономики и даже может начаться медленный подъем. Идет глобальная перестройка социальных отношений: изменение форм собственности, изменение отношений между крупным, средним и малым бизнесом, предпринимателями и властями. Медленно перестраивается вся социально-экономическая структура и в 2023, и в 2024-м. Эти перемены затронут и финансовую структуру. Россия рухнуть не может ни сейчас, ни в ближайшем будущем, ни вообще в этом веке. Наблюдается усиление центральной власти, что может выражаться в наведении порядка, в том числе во всей чиновничьей структуре. Также в этом году усилится активность местных органов власти, видимо, им предоставят больше прав. Будет попытка улучшить соцобеспечение, но есть вероятность, что к началу 2024 года в этой сфере начнут обнажаться некоторые проблемы.