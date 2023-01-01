Новые законы с 1 января 2023 года: пенсии и пособия вырастут, алкоголь и сигареты подорожают

С января средняя пенсия в России вырастет до 21 864 рублей. Фото: Shutterstock

ПРИБАВКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

С 1 января традиционно повышают пенсии. В этот раз прибавка составит 4,8%, в деньгах это в среднем около тысячи рублей. Таким образом, с января средняя пенсия в России вырастет до 21 864 рублей.

Может показаться, что прибавка в 4,8% - это мало. Но из-за инфляции, которая бушевала минувшей весной, в 2022 году уже была внеплановая индексация - на 10% в июне. Получается, суммарная индексация с небольшим запасом покроет набежавшую за год инфляцию. Рост цен по итогам 2022 года составил около 12%.

Но касается все это только неработающих пенсионеров. Работающим пенсию не индексируют с 2016 года.

КСТАТИ

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования с 1 января объединяют в новый Социальный фонд. Плохо это или хорошо? Как минимум, прекратится путаница, кто за какие социальные выплаты отвечает — отныне все, от больничного до пенсии, начисляется в одном месте.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

С января появится единое пособие. Оно которое заменит сразу несколько выплат для нуждающихся семей с детьми и малоимущих беременных женщин. Среди них:

- пособие на детей от 3 до 7 лет,

- пособие на детей от 8 до 17 лет,

- выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки,

- пособие, которое получают по уходу за ребенком до 1,5 лет не работавшие женщины,

- выплата на первого ребенка до 3 лет,

- региональная выплата на третьего и последующего ребенка.

На единое пособие при проблемах с доходами могут претендовать:

- беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель);

- родители детей, которым не исполнилось 18 лет.

Условия, при которых можно рассчитывать на помощь от государства, для всех случаев стали одинаковы.

Во-первых, среднемесячный доход на члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе (в среднем по стране это 14 375 рублей в месяц).

Во-вторых, будет проводиться так называемая комплексная оценка нуждаемости. То есть имущество, которым владеет семья, тоже имеет значение. Если у семьи нет дохода, зато на маму записано две машины, а на папу - три квартиры, не видать им пособия.

Размер выплат отныне тоже унифицирован и может составить:

- для семьи с детьми - 50%, 75% или 100% детского регионального прожиточного минимума (в среднем по стране он равен 13 944 рублям).

- для беременных - 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 669 рублей в среднем по стране),

Общий принцип начисления такой. Если с пособием в половину прожиточного минимума средний доход на человека в семье все равно не дотягивает до нужной планки (регионального прожиточного минимума на душу населения), тогда размер пособия увеличат до 75% от минимума. Если опять будет мало - назначат 100%.

Единое социальное пособие заменит сразу несколько выплат для нуждающихся семей с детьми и малоимущих беременных женщин. Фото: Shutterstock

Подать заявление на единое пособие можно через портал госуслуг (с 28 декабря), в многофункциональном центре или территориальном отделении Социального фонда (это можно сделать с 9 января).

Кстати, если в семье с низкими доходами ребенок родился до 31 декабря 2022 года, можно выбирать - просить господдержку по старым правилам или по новым. Аналогично и с теми, кому пособия на детей уже назначены, - можно получать прежние выплаты, а можно перейти на новое универсальное пособие. Если же ребенок родится в январе и позже, выбора уже не будет — только новое единое пособие.

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И «МИНИМАЛКА»

И то, и другое с 1 января вырастает. Федеральный прожиточный минимум — на 3,3%, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 6,3% (см. «Калькулятор «КП»).

Оба показателя влияют на размер тех или иных выплат.

Ниже МРОТ работодатели не вправе платить человеку, который трудится полный рабочий день. Также от МРОТ зависит минимальный размер больничных и декретных.

К прожиточному минимуму привязаны многие социальные пособия, включая те «детские», про которые мы уже говорили выше. Важный момент: для этих расчетов используются региональные прожиточные минимумы. Но они вырастают вместе с федеральным.

Размер прожиточного минимума влияет также на доплату к пенсии. Если размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума для пенсионера, пожилому человеку доплачивают до этой планки.

В ПЛЮСЕ

На сколько увеличиваются федеральные «минималки»

На сколько увеличиваются федеральные «минималки»

ПИТЬ И КУРИТЬ – КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

С 1 января нас ждет очередное подорожание спиртных напитков и табака. Вот основные изменения, которые не слишком приятны для кошелька.

- Как всегда, увеличиваются акцизы на алкоголь. В связи с этим Минфин повысил и минимальные розничные цены на крепкие напитки и игристые вина. Если бутылка стоит дешевле минимальной цены – значит, либо производитель нахимичил с составом, либо не заплатил акциз, либо и то, и другое. Больше всего выросла минимальная розничная цена игристых вин - плюс 41%. С крепким алкоголем дела получше — он прибавит в цене примерно 8% (см. «Только цифры»).

- То же и с табачными изделиями, а также электронными сигаретами и системами нагревания табака. Вырастут и акцизы, и минимальная цена пачки сигарет. В среднем курение подорожает не менее чем на 3 - 5%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Минимальная стоимость спиртного в 2023 году

Минимальная стоимость спиртного в 2023 году

По данным Минфина.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, ВЕРСИЯ-2023

Ипотеку с господдержкой с января будут выдавать на новых условиях — по ставке 8% (вместо прежних 7%). По программе «Льготная ипотека» можно взять кредит на приобретение жилья у застройщика, строительство частного дома или покупку участка под строительство своего дома.

Меняются условия и другой популярной льготной программы — семейной ипотеки. Тут ставка остается прежней (не выше 6%), но расширяется круг возможных получателей. Раньше это были семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Теперь программой могут воспользоваться семьи, где есть любые два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет — дата рождения детей не имеет значения.

Максимальные размеры кредита для льготной и семейной ипотеки:

- в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей.

- в остальных регионах - 6 млн рублей.

Можно взять у банка и больше денег. Но все, что сверх лимита, будет выдано по ставке обычной ипотеки (сегодня это 10 - 11 процентов годовых). Максимальная сумма такого займа - 30 млн рублей в столицах и областях и 15 млн в других регионах.

К примеру, если вы покупаете квартиру в московской новостройке по программе льготной ипотеки за 20 млн рублей, то 12 млн вам дадут под 8%, а еще 8 млн - по более высокой ставке.

ЗНАЙ!

Что еще меняется с января

- Стоимость билетов в купе, СВ, вагоны «люкс» поездов «Федеральной пассажирской компании» (это почти все поезда дальнего следования) увеличивается на 8,1%.

- Скидки в 30% при оплате пошлин через портал госуслуг больше не будет.

- Для автомобилистов появилась новая пошлина. За тюнинг выдачу разрешения на тюнинг (официально это называется внесением изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации транспортного средства) надо платить 1000 руб. До 1 января это разрешение выдавалось бесплатно. А пошлина за выдачу свидетельства о безопасности авто с измененной конструкцией выросла с 800 до 1000 руб.

- Вступил в силу закон о едином налоговом платеже. Бизнес может переводить налоги и страховые взносы оптом — все одним платежом на единый налоговый счет, а налоговая сама дальше распределит деньги по назначению. Предполагается таким образом избавить предприятия от лишнего документооборота.