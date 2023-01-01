Жизнь детей превратилась в ад с криминалом, убийствами и алкоголизмом: как один фильм уничтожил жизнь юных звезд советского кино

Телевизионный приключенческий фильм "Кортик" вышел на экраны полвека назад.

Съемки телефильма «Кортик» по мотивам одноименной детективной повести Анатолия Рыбакова проходили в Вильнюсе и в Гродно. Но значительная часть натурных съемок шла в Москве. Наблюдательный зритель легко узнает на кадрах Храм Воскресения Христова в Кадашах (в районе Третьяковской), и стены Новодевичьего монастыря, и старинное Донское кладбище, основанное еще в ХVI веке. Места исторические, древние, окутанные мистикой и тайнами. Эта атмосфера хорошо рифмовалась с детективным сюжетом картины, но в последствии загадочным образом отразилась на судьбах главных героев картины. Точнее – их исполнителей. У многих судьба сложилась трагически.

Через год после «Кортика» во время съемок сиквела «Бронзовая птица» при неясных обстоятельствах погиб режиссер фильма Николай Калинин. Ему было всего 36 лет. Тайна его смерти до сих пор не раскрыта. По одной из версии он скоропостижно скончался после драки в милиции в Минске.

Картина снималась на киностудии «Беларусьфильм». Почти все юные актеры, сыгравшие главные роли в «Кортике», - минчане. Удивительно, что несмотря на огромную популярность и узнаваемость, почти никто из них не стал профессиональным артистом.

Игорь Шульженко, сыгравший в «Кортике» и в «Бронзовой птице» Славку Эльдарова был примерным пионером и прилежным учеником минской образцовой школы до того, как начал сниматься в кино. Съёмки шли почти два года. В это время дети-актеры в школу не ходили, разболтались, учились кое-как. После школы Игорь Шульженко поступил в радиотехнический институт, через год бросил. Работал плиточником. Он умер в 49 лет от алкоголизма.

Игорь Шульженко сыграл в фильме прилежного пионера, но жизнь у юного актера не сложилась.

Трагично сложилась судьба Александра Примако, который сыграл беспризорника Мишку Коровина. И ему ранняя слава не пошла на пользу. Александр трагически погиб в 30 лет. Он возвращался домой после вечеринки. Был подшофе. Какие-то подонки избили его и кинули на рельсы. На следующего утро его труп, перерезанный поездом, нашли на железнодорожном полотне …

Александр Примако сыграл в "Кортике" беспризорника Мишку Коровина.

Но самая лихая и криминальная судьба была у исполнителя главной роли – «идейного пионера» Миши Полякова. Сергей Шевкуненко стал вором-рецидивистом, криминальным «авторитетом», лидером «Мосфильмовской» ОПГ.

На съемках «Кортика» в компании ребят-актеров он был единственный москвич.

Сергей родился в киношной семье. Его отец был директором одного из творческих объединений на «Мосфильме». В честь рождения сына он написал пьесу «Серёжка с Малой Бронной» (по названию песни поэта Евгения Винокуров), которая в своё время входила в репертуар многих театров. Отец умер, когда Серёже было всего три года. Мальчика воспитывала мать, работавшая на киностудии ассистентом режиссера.

Сергей Шевкуненко провел за решеткой почти 15 лет жизни, оборвавшейся в 1995 году.

Нет ничего удивительного в том, что «Мосфильм» стал для мальчика вторым домом. По воспоминаниям сотрудников киностудии, он был смышленым и очень начитанным ребенком, но со сложным характером - не признававшим никаких авторитетов. Характер подростка не улучшился, когда после премьеры «Кортика» на него обрушилась всесоюзная слава. Тысячи поклонниц со всего Советского Союза писали ему письма и объяснялись в любви. Наивный романтичные барышни не знали, что их кумир с 14 лет состоит на учёте в детской комнате милиции.

После 8-го класса он покатился по наклонной: пил, дрался, отнимал деньги у подростков. В очередной драке жестоко избил соседа, за что получил свой первый срок. Аттестат о среднем образовании ему вручали в детской исправительной колонии.

Потом кумир девочек сел в тюрьму за кражу со взломом в буфете «Мосфильма». На киностудии он работал осветителем и в буфет ночью отправился добывать закуску для своих подвыпивших коллег. И дальше его жизнь пошла как в крылатой фразе из другого фильма: украл, выпил — в тюрьму! От отсидки до отсидки. На свободе больше года Сергей не находился.

Из местной шпаны сколотил шайку, которая грабила прохожих на улице. Был арестован за квартирную кражу, за хранение наркотиков. Потом сел с тюрьму за хранение оружия. Пытался бежать, но лишь увеличил себе срок, как не вставший на путь исправления. Вновь сел - за хранение краденых икон. В тюрьме получил кличку «Артист» и «Шеф». На волю вышел в статусе рецидивиста. По месту жительства создал так называемую «Мосфильмовскую ОПГ».

В общей сложности «идейный пионер» имел пять судимостей. В местах не столько отдаленных провёл 14,5 лет - почти половину своей жизни, которую оборвала пуля, выпущенная киллером.

Поздно вечером 11 февраля 1995 года он подъехал к своему дому на улице Пудовкина, где жил с матерью. Зашёл в подъезд, там его ждал киллер. Возможно двое. Первая пуля попала Сергею в живот, вторая угодила в закрывшиеся двери лифта. Шевкуненко забежал в квартиру, но из-за ранения не успел вытащить ключ из двери. Убийца, как в каком-то жутком триллере, повернул ключ в замке...

На шум выбежала из комнаты 75-летняя мать Сергея - Полина Васильевна. Она попыталась помешать преступнику войти. Но он открыл дверь, дважды выстрелил ей в голову на глазах у Сергея, который успел крикнуть: «Что вы делаете, суки! Что вы делаете…». И получил три пули в голову. Ему было всего 35 лет.

Это преступление не было раскрыто. Что было не диво в середине 90-х. Спустя две недели после убийства Шевкуненко по похожему сценарию: киллер-подъезд-контрольный выстрел в голову был убит тележурналист Владислав Листьев.

Сергея Шевкуненко похоронили вместе с матерью на Новодевичьем кладбище рядом с его отцом. Самое удивительно, что и сегодня, хотя прошло больше четверти века, на его могиле лежат свежие цветы. Их приносят поклонницы, влюбленных в отчаянного, но справедливого Мишу Полякова из кинофильма «Кортик».