«Голубой огонек» очистился от унылого старья: За что зрители впервые хвалят новогодние передачи

SHAMAN в этом году спел на сразу на трех главных каналах в новогоднюю ночь. Прозвучали его хиты: «Я русский», «Встанем». Фото — телеканал «Россия».

В новогоднюю ночь на экраны вышли «огоньки», которые каналы готовили к эфиру последние два месяца. В этот раз появились программы и с новыми звездными лицами, и с патриотичным репертуаром. В соцсетях чаще всего обсуждают «Новогодний Голубой огонек»: «Когда с новым годом поздравляет Жога, это лучше чем всякие Алкины (так называют певицу Пугачеву и ее мужа – прим. Авт.)»; «Впервые за много лет можно смотреть без отвращения»; «Спасибо за первый нормальный огонек…»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Перед новым годом зрители шутили: «В этом году по «огонькам» можно узнать: кто из артистов сбежал, а кто остался». Действительно: в телеэфире главных каналов пели и поздравляли звезды с патриотичной позицией. Сразу после боя курантов на Первом канале SHAMAN исполнил «Я русский», здесь же Олег Газманов представил обновленную версию хита «Сделан я в СССР» с музыкантами из ДНР и ЛНР. Основную программу «огонька» на Первом сформировали хиты «нулевых».

Олег Газманов выступил с артистами из ЛНР и ДНР. Фото — Юрий Феклистов.

Чаще всего обсуждают «Новогодний Голубой огонек». Так как на телеканале «Россия» и выступали звезды-патриоты, и в студии «Новогоднего голубого огонька» были почетные гости – Герои России, которые приезжали на съемки с передовой. Военные сидели за столиками в студии и поздравляли зрителей с Новым годом – с ними общались военкоры и ведущие канала. Среди почетных гостей и командир батальона «Спарта» Артем Жога: «Хотел бы присоединится к пожеланиям мира, добра, нашей победы. И поздравить моих ребят батальона «Спарта», и всех военнослужащих, которые на данный момент находятся на переднем крае, чтобы все ваши последующие праздники всегда были в кругу семьи с вашими родными, с новым годом!» SHAMAN исполнил песню «Встанем», «Я русский», в огоньке звучало много известных песен из кинофильмов и шлягеров – Лев Лещенко и Александра Пахмутова исполнили «Надежду».

Почетные гости «Новогоднего Голубого огонька» — Герои России, прибывшие с передовой СВО. Справа — командир батальона «Спарта» Артем Жога. Фото — кадр канала «Россия».

Общественный деятель Антон Коробков-Землянский вместе с другими телезрителями «Новогоднего Голубого огонька» обсуждает и отмечал в телеграм-каналах обновления. Ниже выделили основные пункты.

Появление в эфире новых артистов:

«Сколько свежих лиц появилось в новогодних программах благодаря тому, что часть шоу-бизнеса самоудалилась из страны. Вот, например, Антон Шагин. Родной брат артиста, кстати, еще осенью ушел добровольцем на фронт. Гениальная Валентина Лисица тоже в «Огоньке». Гражданка Америки, родившаяся в Киеве, она стала первой жертвой «культуры отмены». В апреле 2015 года ее вычеркнули из программы Симфонического оркестра Торонто за публикации в твиттере, поддерживающие возвращение Крыма. В июне она уже выступала в Донецке и получила гражданство ДНР. Валентина – одна из самых популярных академических музыкантов в мире. Только на YouTube у нее 280 миллионов просмотров».

В советские годы гостями студии «огонька» были космонавты, ветераны ВОВ, рабочие-передовики. Последние годы их заменили на светских персонажей. С прошлого года появились новые герои – врачи, спасавшие людей в пандемию. В этом году – военнослужащие:

«Изменения происходили плавно, почти незаметно — когда космонавтов и полярников на новогодних «огоньках» постепенно заменили те, кто знамениты лишь тем, что знамениты. Теленачальники объясняли все рейтингами и процесс казался необратимым. А теперь мы в 2023-м, где один из ведущих — военкор, а за столом в праздничной студии герои не светской, а фронтовой хроники».

К ведущим «огонька» присоединились легенды ТВ Ангелина Вовк и Татьяна Веденеева:

«Еще одно возвращение года – Ангелина Вовк. Ведущую много лет назад затравила Пугачева, изгнав ее из «Песни года». Легенде отечественного ТВ, кстати, 80 лет».

В программе есть юмор и шутки. Они также теперь на самую актуальную тему:

«Помните сколько грязи было в адрес Петросяна: мол, сколько можно, засиделся старикашка в телеке. А ведь он был одним из первым артистов, кто еще в начале весны поехал по госпиталям и раненым артистам. Евгений Ваганыч, конечно, в свои 77 лет одним мизинцем уделывает и КВН, вскормивший Зеленского, и «Камеди Клаб» и всех этих блевотных стендаперов. Евгений Петросян в «Голубом огоньке»: «Нравится не нравится, Россия – расширяется».

Главная песня новогодней ночь – «Я русский».

«SHAMAN – «Я русский» какая же красивая песня. Первый канал начал с нее 2023 год, поддержала «Россия», а теперь подхватывает НТВ. В «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ SHAMAN с песней «Дельтаплан», которая когда-то дала ему пропуск в национальный телеэфир. И сегодня она звучит особенно трогательно, в память об ушедшем авторе - Эдуарде Артемьеве.

На «Квартирнике у Маргулиса» в новогоднюю ночь SHAMAN пел и «Дельтаплан» — в память об Эдуарде Артемьеве. Фото НТВ.

ВЫВОДЫ

В социальных сетях в этом году впервые хвалят «голубой огонек» - за новые лица, и «старые лица» с хорошими песнями. Похвалу заслужил также новогодний «Квартирник у Маргулиса» на НТВ - за живой звук и состав участников (Пелагея, Кормухина, Расторгуев, Розенбаум, Маршал и другие артисты). На телеканалах «Звезда» и «Спас» эфир новогодних программ был из Луганска – военнослужащих поздравляли местные коллективы и звезды из Москвы. На «Звезде» были включения с передовой с поздравлениями: и с военными, и с людьми, обеспечивающими войска – например, мобильный хлебозавод работал и ночью 31 декабря. Как точно заметила народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина теперь особенно важно содержание и наполнение «огоньков»: «Телевидение может передать военным на передовую нашу любовь, нашу уверенность них. Телевидение в этом плане очень важно».

Конечно, многие звезды на «Первом» и «России» пересекались: к примеру, в 1.25 ночи на Первом у Игоря Крутого был дуэт с Игорем Николаевым («Мой друг»), а на «России» в этот же момент Крутой аккомпанировал Полине Гагариной («Любовь похожая на сон»). Но без таких совпадений не обойтись. Зато фанаты SHAMANа радовались: он везде пел в разное время – успевали переключаться.

ЧТО С «САМОИРОНИЕЙ»?

Задолго до выхода на экраны музыкально-пародийного фильма «СамоИрония судьбы!» (по мотивам легендарного телефильма) его критиковали – мол, выйдет опять плохой римейк. В итоге на ТНТ вышел юмористический проект – с пародией на героев Рязанова, с пародиями на эпизоды из разных советских фильмов, современных сериалов, старых и новых клипов. Что из «Иронии»? Фишкой сделали «ляпы» из советского фильма: если в советское время пустили на борт самолета сильно пьяного человека по чужому билету – то и сейчас пустят; Ипполит после душа ушел на мороз и больше не появился – здесь его переодели прежде, чем отправить на улицу… В общем, вышел никакой ни ремейк, а оригинальный музыкальный проект в юмористическом стиле ТНТ.