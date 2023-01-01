Кто стоял за спиной Путина во время новогоднего обращения: названы имена героев

Под Новый год Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Удивительно все-таки, до каких пределов может простираться человеческая глупость. Ее высшая форма – это когда одна и та же глупость ретранслируется по несколько раз. Как, например, легенда о том, что народную массовку вокруг Владимира Путина играют специально подобранные сотрудники ФСО. Причем их командование так поглупело, что из раза в раз подсовывает под камеры одних и тех же людей.

Повод снова посудачить об этом появился аккурат под Новый год, когда Верховный Главнокомандующий приехал в штаб Южного военного округа, чтобы вручить награды нашим героям Специальной военной операции, записать на их фоне новогоднее обращение и пообщаться с военными в неформальной обстановке. Одной из тех, кто получил награду из рук президента стала гвардии капитан Анна Сидоренко. Во время выступления Путина она стоит по его правое плечо. Офицер невольно и стала причиной очередных пересудов.

Во время выступления Путина капитан Сидоренко стоит по его правое плечо. Офицер невольно и стала причиной очередных пересудов. Фото: REUTERS

«Пытливые умы» достали архивные фотографии и выдали «сенсацию». Глядите-ка, на президентской рыбалке похожая женщина в компании еще троих мужиков общается с Путиным. А вот съемка службы в храме, за спиной президента все та же четверка во главе с блондинкой. А вот протокольные кадры какого-то чаепития – и снова « те же на манеже». Анну Сидоренко «злые языки» тут же определили на очередную роль в современной трактовке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Правда в этой деланой «сенсации» одна – это действительно одни и те же люди, за исключением офицера из новогоднего поздравления президента. Давайте разбираться. В качестве доказательств нам подсовывают три фотографии. На первой зафиксирована встреча Владимира Путина с рыбаками во время поездки на Ильмень в сентябре 2016 года. Среди них – владелец рыболовецкого предприятия Лариса Сергухина. Рыбаки тогда рассказали президенту о своих проблемах и попросили помочь их решить.

Сверху: 2016 год, Владимир Путин и Дмитрий Медведев на озере Ильмень. Снизу: январь 2017 г, Владимир Путин на Рождественском богослужении в Спасском соборе Новгорода. Фото: Алексей Дружинин, Михаил Климентьев/ТАСС

На следующем фото – те самые рыбаки вместе с Сергухиной стоят за спиной президента в храме. «Ааа! – кричали злопыхатели. – «Рыбаки»-фэсэошники спалились». Хотя под Рождество 2017 года все СМИ писали о том, что президент поехал на торжественную службу в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Ну и раз уж оказался на Новгородчине, на службу позвал и тех рыбаков.

А после службы с теми самыми рыбаками сел попить чай и обсудить, как решаются проблемы, о которых они говорили в сентябре. Собственно, третье фото – это чаепитие и есть.

Показанная под нынешний Новый год женщина в форме к этим рыбакам никакого отношения не имеет. Ну может похожа чем-то на Сергухину. И ладно бы это разгоняли украинские СМИ. Свои, доморощенные вбрасывают, а свидомые радостно подхватывают. А мужества признать ошибку нет ни у тех, ни у других.

К слову, помимо гвардии капитана медслужбы Анны Сидоренко за спиной Верховного Главнокомандующего стояли и другие участники специальной военной операции, награжденные в тот день государственными наградами и ценными подарками. Среди них, к примеру, гвардии ефрейтор Тимофей Матвеев, удостоенный звания Герой России - старший механик-водитель танка Т-72 награжден «за неоднократное проявление мужества и героизма». Доброволец, рядовой Александр Амелин, получил из рук президента Ордена Мужества. Такую же награду Владимир Путин повесил на грудь командира артиллерийского полка, подполковника Дмитрия Жарких. Ордена Мужества была удостоена и Анна Сидоренко, вытащившая на себе с поля боя не одного раненого. И ни дня не служившая в ФСО.

Гвардии капитан медслужбы Анна Сидоренко была награждена Орденом Мужества. Фото: REUTERS