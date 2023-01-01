Самое время снять новую квартиру дешевле и удобнее: почему рухнули цены на аренду жилья в Москве

Снять квартиру в столице стало дешевле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Такого, признаться, не было давно. Обычно ведь как происходило. Хочешь снять хорошую квартиру в столицу, имей в виду две вещи: немалые деньги и благонадежную репутацию. Московские рантье при сдаче жилья были придирчивыми, некоторые даже просили предъявить рекомендации от прошлых арендодателей.

Но к началу 2023 году ситуация вдруг изменилась. Нет, по цене аренда осталась на высоком уровне. Например, средняя цена за однушку в 40 метров в районе метро Динамо согласно сервису ЦИАН равняется примерно 40 тысячам рублей. В элитных комплексах двушки - от 100 тысяч. Но это, по словам специалистов, не показатель.

Проблема нынешних арендодателей в отсутствии съемщиков.

- Поэтому, когда реальный арендатор появляется на горизонте, - говорит риелтор Зоя Вэбер, - хозяева могут пойти на уступки. Иными словами, торг на 10-15, а порой и на 20 процентов уместен.

Что заставляет московских рантье быть сговорчивее? Рекордные темпы роста предложений на рынке аренды. По данным того же ЦИАН, в два раза стало больше съемного жилья на рынке Москвы и Подмосковья спустя три месяца после начала введения антироссийских санкций. В декабре прошлого года было 25 тысяч объектов, сейчас 50 тысяч. Примерно такие же цифры озвучивают в агентстве недвижимости «Этажи» - 48 тысяч против прошлогодних 24 тысяч.

Риелтор Зоя Вэбер перечислила четыре причины такого рыночного поведения.

Первая. Время перед Новым годом и сразу после его наступления – мертвый сезон. В этот период спрос всегда снижен.

Вторая. Из-за санкций и ухода западных компаний многие квартиросъемщики уехали из Москвы в регионы. Раньше у них был здесь стабильный доход, сейчас его не стало, поэтому люди вернулись в свои регионы.

Третья. С началом частичной мобилизации из столицы за границу уехали десятки тысяч человек, многие из них снимали квартиры. Вот вам еще одна свободная ниша.

Четвертая. Сейчас спрос на квартиры идет, в основном, от выходцев из Азии (узбеки, киргизы), а хозяевам традиционно хотелось бы сдать жилье людям славянской внешности. Поэтому они отказывают желающим мигрантам и ждут своего арендатора.