Все секреты единственного фильма, снимавшемся в невесомости: сюжет и трейлер ленты «Вызов» с Юлией Пересильд

Постер фильма «Вызов»: героиня Юлии Пересильд — хирург, она отправляется на МКС делать сложную операцию космонавту. Фото^ Первый канал.

В новогоднюю ночь на Первом канале было сразу две космические премьеры. Первая: песня, записанная на борту Международной космической станции. Вторая: трейлер первого художественного фильма, снятого в космосе - «Вызов».

Главную роль в картине сыграла актриса Юлия Пересильд. В фильме на борту МКС однажды она появится в неожиданном для космонавта образе – в вечернем зеленом платье. В нем же она записала песню для новогодней ночи на Первом. У Пересильд прекрасные вокальные данные – она исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность». Пела Юлия в состоянии невесомости в 400 километрах от Земли на борту МКС. В роли оператора клипа в невесомости - космонавт Антон Шкаплеров.

О ЧЕМ КИНО?

В таких же условиях (в состоянии невесомости, в 400 км от Земли) на борту МКС снимали часть фильма «Вызов». Премьера 12 апреля 2023 года. Трейлер сопровождает слоган: «Вы никогда этого не видели. Первый в мире кинофильм, снятый в космосе». По сюжету фильма торакальный хирург Женя (ее и играет Пересильд) за месяц готовится к космическому полету и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. У космонавта серьезнейшая травма и доставить его на Землю без операции нельзя.

Что мы видим в трейлере? На борту МКС внештатная ситуация: «К вам летят обломки спутника! - Будем делать маневр уклонение…» Слышны удары. Героиня Юлии Пересильд просыпается от кашля больного космонавта; она выбирается из «спальника» (оттуда же вылетает и виснет плюшевая игрушка), передвигается по МКС, будит людей и отдает распоряжения: «Срочно в служебный модуль!» Из-за внештатной ситуации хирург принимает решение: «Мне надо, чтобы на земле знали, что я начинаю операцию…» В практике не было подобных случаев – героиня Пересильд начинает хирургическую операцию: ситуация очень сложная, легкое имеет разрывы… Получая распоряжение не рисковать, хирург берет ответственность на себя и проводит сложную хирургическую манипуляцию. При этом она заручилась поддержкой главного куратора с Земли - его играет Владимир Машков: он разрешает оперировать. Машков играет врача, который в начале фильма выбрал кто летит оперировать в космосе.

В новогоднем огоньке вышел музыкальный номер из космоса: Пересильд поет «Нежность», а снимает — космонавт Антон Шкаплеров. Фото: Первый канал.

КАК СНИМАЛИ?

В фильме «Вызов» снялись: Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие актеры. К примеру, маму главной героини играет Елена Валюшкина.

Минувшей осенью после серьезной подготовки двух непрофессионалов (актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко) пилотируемый корабль «Союз МС-19» со съемочной группой впервые вышел на орбиту для съемок художественного фильма. Доставил их на станцию командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. За 12 дней на орбите отсняли 40 минут фильма, остальную часть картины доделали на Земле в привычных условиях. Пересильд сама себя гримировала и заведовала реквизитом – одежда, инструменты для медицинской операции. Шипенко снимал, занимался звуком, делал резервные копии материала и отправлял их на Землю – для сверки с художником по цвету, что все технические моменты выдержаны верно. Настоящие космонавты также выступили в роли персонажей картины.

Накануне премьеры трейлера в интервью Первому каналу генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал: «В ходе съемок фильма впервые отработана технология оперативной подготовки непрофессиональных участников космического полета. На всех этапах предприятия Роскосмоса, наши профильные специалисты поддерживали команду Первого - экспертно и информационно. Заключительный этап наземных съемок состоялся во время пусковой кампании «Союз МС-22» в сентябре 2022 года на космодроме Байконур. Команда «Роскосмоса» вместе со всей отраслью ждет выхода картины «Вызов» и желает удачи проекту!»

Актриса Юлия Пересильд ждет премьеру 12 апреля 2023 года с волнением: «Все спрашивают, когда же выйдет ваш космический фильм. Поверьте, никто не ждет его так, как мы. Это плод работы за три года, наша любовь, огромное количество сил, побежденных страхов, переживаний, волнений не только моих, Клима и всей нашей команды, но и наших детей и родителей. Ждите фильм с нами!»

Снимать было трудно технически: так как актрисе было сложно двигаться, нужно к этому привыкать. Были и интересные моменты с технической точки зрения: каждые сорок минут на МКС становилось темно, а потом опять светло. Солнце там красиво играет радужными цветами. В картине будет сцена, когда это можно будет увидеть зрителю – героиня Пересильд сидит у иллюминатора и разговаривает с Землей. В этот момент Солнце меняется и выходит волшебное, космическое освещение.