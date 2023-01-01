Новый фильм с Иваном Ургантом и Алексеем Серебряковым сняли с эфира: вот что случилось на самом деле

Актер и телеведущий Иван Ургант Фото: социальные сети

Новый год начался с неприятного сюрприза для Ивана Урганта и его коллег по актерскому цеху. В новогоднюю ночь поклонники ведущего шоу "Вечерний Ургант" готовились увидеть фильм "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием артиста. Однако по неизвестной причине картину сняли с показа.

Поклонники Ивана Урганта весь день обсуждают неприятный инцидент. Они так и не смогли увидеть фильма "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием шоумена, в которой он сыграл Карлсона.

Картину сняли с эфира в самый последний момент. "Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом", - цитирует Урганта РБК.

Иван также написал в блоге: "Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом".

Ранее телекритик Арина Бородина отметила, что Ургант до последнего момента не был заявлен как исполнитель одной из ролей в картине и появился на афише в последний момент. В блоге она так объяснила свою точку зрения на ситуацию: "Официальных комментариев и причин снятия нет. Но и так понятно. Ночью у проекта появилась новая «афиша», где роль Карлсона играет Иван Ургант. И даже трейлер появился в стилистике «Вечернего Урганта». До этого Ургант нигде заявлен не был".

Помимо Урганта в ленте снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава, Евгений Цыганов другие знаменитости.

Фильм представляет собой ремейк музыкального спектакля, вышедшего в 1973 году. В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского. Это история о злодеях, которые похищают сказочных персонажей, но в конце концов добро побеждает.