Черная икра, блины и пляж: как звезды встретили Новый год

Андрей Малахов встречал в кругу семьи под «огонек». Фото: социальные сети

Звезды вместе со всей страной 1 января доедают салаты и холодец после новогодней ночи. Большинство звезд проводят праздники дома, но есть и те, кто уехал в теплые края. Рассказываем, как звезды встретили Новый год.

Москва и Подмосковье

Филипп Киркоров с блинами во дворе дома. Фото: социальные сети

Филипп Киркоров отмечал дома с детьми, семьей, командой. Певец сообщил: «У нас народные гуляния с блинами. Празднуем Новый год в нашем имении с гостями, с семьей. Звезда сегодня одна. Все остальные звезды - разных направлений: домохозяйства, управления, электричества…» Были гулянья и во дворе, и в доме: в холле установили огромный плазменный экран. На новый год в гости к сыну и дочери Киркорова пришли Дед Мороз со Снегурочкой.

Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить детей Киркорова. Фото: социальные сети

Юлия Барановская с детьми Артемом, Яной и Арсением отправилась на праздник в «Крокус» - там были накрыты столы для гостей. Развлекательная программа была и для детей, и для взрослых – пели Леонид Агутин, Zivert, Григорий Лепс и другие артисты.

Юлия Барановская с детьми отмечала в «Крокусе». Фото: социальные сети

Григорий Лепс успел выступить ночью на двух площадках. А перед этим со старшей дочерью Ингой по семейной традиции сходить в Большой театр на «Щелкунчика».

Григорий Лепс с дочерью Ингой перед рабочей ночью успел на «Щелкунчика». Фото: социальные сети

Ксения Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым отмечала дома – у телевизора. У них в гостях была семья друзей Расковаловых – Яна и Вадим. Смотрела семья, судя по соцсетям, Первый канал: начали с «Иронии судьбы», закончили новогодним концертом «Двадцать лет спустя».

Ксения Собчак сфотографировала мужа и сын у телевизора с «Иронией судьбы». Фото: социальные сети

На столе: холодец, холодные и горячие закуски, черная икра на авокадо, пирожки, оливье и еще парочка салатов. Собчак отметила ресторанную доставку – то есть еда приехала в особнячок уже готовая.

Праздничный стол семьи Ксении Собчак. Фото: социальные сети

Гарик Харламов у своей елки сфотографировал маму Наталью Игоревну и невесту Катерину Ковальчук. Актриса Ковальчук этот снимок опубликовала у себя в соцсетях. Интересно, где отмечала Кристина Асмус – на другом этаже дома или у жениха?

Гарик Харламов сфотографировал маму и невесту у своей елки Фото: социальные сети

Андрей Малахов отметил праздник в кругу семьи – с женой, сыном. Телеведущий поделился планами на каникулы: «У сына Саши каникулы, это значит, что дома нужно организовать полноценный «детский сад» - киты, акулы и совы наши лучшие друзья! Кроме игр, в планах пересмотреть мультфильмы и прослушать все возможные детские песни».

Андрей Малахов приготовил сыну его любимые игрушки. Фото: социальные сети

Наталья Подольская с мужем и сыновьями встречала новый год и подошла к этому ответственно: тоже читала стихи Деду Морозу. Раньше Подольская хитрила – включала бой курантов для детей раньше, чтобы уложить вовремя спать. В этом году дождались настоящего Нового года все вместе. После этого – дети отправились спать, а Подольская и Пресняков в гости к друзьям.

Наталья Подольская читает стих для Деда Мороза. Фото: социальные сети

США

Анастасия Ивлеева с подружкой улетела на каникулы в Нью-Йорк. Блогер и телеведущая встречала Новый год и по-московскому времени, и по-местному. Ивлеева арендовала квартиру в Бруклине и на ближайшие дни расписала план прогулок и экскурсий. План на новый год у Анастасии четкий: «2023-й посвящаю любви к себе!»

Ивлеева в Нью-Йорке на каникулах. Фото: социальные сети

Таиланд

Ксения Бородина отметила с дочками и компанией подруг в ресторане Таиланда. Блогер и телеведущая Бородина снимает виллу с собственным выходом на пляж, а отдыхает в дорогих ресторанах. Подарки детям и подругам Ксения привезла их Москвы и вручила после боя курантов.

Ксения Бородина отмечает в Таиланде — с детьми и подругами. Фото: социальные сети

ОАЭ

Джиган и Оксана Самойлова отмечают в Дубае, где арендовали виллу. У рэпера и бизнесвумен четверо детей – для них заказали анимацию. Санта Клаус и похититель Рождества Гринч приплыли к дому семьи по воде и устроили игры на пляже. Потом дети получили дорогие подарки: айфоны, браслеты, игрушки.

Самойлова и Джиган с детьми в ОАЭ. Все получили в подарок купальные костюмы с фото членов семьи. Фото: социальные сети

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