Подальше от России: Никита Пресняков с женой встретили Новый год в Голливуде

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков еще в октябре уехал жить в США. Переезд внука Аллы Пугачевой за океан совпал с началом в России частичной мобилизации. Спешный отъезд наследника звездной семьи наделал немало шума, тем более, что Россию 31-летний Никита покинул один, без своей жены Алены. Но накануне новогодних праздников супруги все же воссоединились. Алена прилетела к мужу в США. Католическое Рождество молодые люди встретили на Гавайях. А Новый год отмечали уже в Лос-Анджелесе.

В соцсетях Алена поделилась видеороликом, который она подписала: «А у нас Новый год только начинается». На видео жена Преснякова-младшего позирует в холле у лифта с укладкой и макияжем в черном мини-платье. 25-летняя Алена сообщила: «Нарядились вот, красивые такие», - и направила камеру на Никиту в праздничном костюме. Тот галантными жестами пригласил спутницу войти в лифт.

Позже Алена показала, как они с Никитой отмечают Новый год в ночном клубе, расположенном в Голливуде.

Внук Пугачевой и его избранница встретили Новый год в Голливуде. Фото: кадр видео.

Судя по всему, в США Никита Пресняков обосновался именно рядом с «фабрикой грез». По слухам, квартиру в Лос-Анджелесе ему подарила звездная бабушка. Алла Борисовна купила недвижимость на свои сбережения. В Лос-Анджелесе Пресняков-младший занимается съемкой видеоклипов. Об этом он рассказал в соцсетях во время поездки на Гавайи.

По слухам, Пугачева купила внуку квартиру в Лос-Анжелесе. Фото: кадр видео.

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмэйкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы. Я в этой красоте снимаю клип певице через пару дней, мы приехали на пару дней раньше, чтоб искать локации для съемок и все посмотреть за одно за пару дней», - написал музыкант.

В США Никиту есть кому поддержать. Здесь живет его мама Кристина Орбакайте. Певица вместе с мужем, гражданином США Михаилом Земцовым давно обосновалась в Нью-Йорке. Их дочь Клавдия, младшая сестра Никиты, тоже имеет гражданство США и ходит в американскую школу. Не исключено, что Никита также имеет американский паспорт – этим объясняется тот факт, что он так легко начал в Штатах трудовую деятельность. Хотя, как известно, для этого требуется рабочая виза, получить которую россиянину в текущей политической ситуации не так-то просто.

В Лос-Анджелесе Никита снимает видеоклипы. Фото: кадр видео.

Никита начал встречаться с Аленой Красновой, когда девушке было всего 17 лет, она еще училась в школе. Их отношения продолжались четыре года, потом молодые люди поженились. Внук Пугачевой и его будущая жена познакомились, что называется, по-соседски: дачи их семей расположены рядом. Алена из достаточно обеспеченной семьи. Как и Никита, его возлюбленная была творческой натурой: увлекалась гимнастикой, занималась танцами в студии Аллы Духовой «Тодес» и училась в музыкальной школе.