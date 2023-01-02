Мишель Обама сделала шокирующее признание

Несмотря на имевшие место в прошлом ненависть и злость, брак четы длится уже 30 лет. Фото: REUTERS

58-летняя жена бывшего президента Соединённых Штатов Америки Барака Обамы, Мишель без стеснений рассказала о проблемах и недопониманиях, которые настигали ее за годы семейной жизни.

Она призналась, что долгие годы терпеть не могла своего супруга.

Как подсчитала бывшая первая леди, период ненависти к мужу длился около десяти лет, когда их дети были ещё маленькими. Пара воспитывает двух дочерей – Малию и Наташу.

- Люди думают, что я лукавлю, говоря, что были годы, когда я терпеть не могла своего мужа. И угадайте, когда это произошло? Когда дети были маленькими, - рассказала жена 44-ого президента США.

Мишель Обама подметила, что отношения в семье стали портиться, когда политическая карьера Барака улучшалась, а ей приходилось бесконечно сидеть дома с детьми.

Но несмотря на имевшие место в прошлом ненависть и злость, брак четы длится уже 30 лет. Сохранять отношения паре помогают консультации семейного психотерапевта.