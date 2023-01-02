Что будет с зарплатами россиян в 2023 году: раскрыто будущее экономики

У людей вырастут зарплаты - правда, происходить это будет не из-за роста экономики, а под давлением дефицита рабочей силы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подвести экономические итоги 2022 года и заглянуть за кулисы недалекого будущего «Комсомолке» помог профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

ПАДЕНИЕ ИМПОРТА И ВВП

- Александр Львович, каким было главное событие прошедшего 2022 года?

- Конечно, главное - это события на Украине. Если говорить в целом об основных вызовах ушедшего года, которым нам пришлось противостоять, то это падение экономики и сокращение объемов потребления наших природных ресурсов. Такая ситуация потребовала поиска - как возместить то, что потерял бюджет из-за сокращения поставок сырья промышленным предприятиям и транспорту. Из-за санкций уменьшился поток импорта в страну, и нам пришлось налаживать собственное производство продукции.

- С какими экономическими проблемами нам придется столкнуться в наступившем 2023 году?

- Главная проблема - это низкие темпы экономического роста. Для оптимально развития экономики этот показатель должен быть не менее 5-6% в год (по предварительной оценке Минфина, в 2022 году ВВП упал на 2,7%, - Ред.). К сожалению, в наступившем году нам предстоит лишь попытаться восстановить тот объем, который был у нас в 2019-м. Думаю, экономический рост в 2023 году будет на уровне 2% годовых.

ДОХОДЫ БУДУТ ВЫРАВНИВАТЬСЯ

- Каких позитивных событий в экономике можно ожидать в наступившем году?

- В 2022 году у нас начался реальный процесс импортозамещения, ожидаю, что он продолжится и в этом году. И второе - надеюсь на стабилизацию рынка труда, это кстати, одно из условий повышения темпов экономического роста.

В частности, ожидаю, что у людей вырастут зарплаты - правда, происходить это будет не из-за роста экономики, а под давлением дефицита рабочей силы. Для привлечения работников в экономику придется повышать зарплату - а откуда взять деньги? Один из источников - сокращение нерациональных расходов, в том числе и сверхвысоких зарплат топ-менеджеров. В результате это приведет к снижению существующего дисбаланса в доходах, когда при достаточно приличных показателях средней зарплаты одни получают значительно ниже этого показателя, а другие — значительно выше.

- По данным Росстата, в 2022 году средняя зарплата по Москве составила 116,3 тысяч рублей...

- Но многие ли из работающих в Москве получают такие деньги? Рассчитываю, что в 2023 году низкооплачиваемые будут получать больше, их заработок приблизится к средним показателям, а у тех, кто получают запредельные зарплаты, они уменьшатся. Топ-менеджеры все равно будут получать много, но не так много, как привыкли.

В результате этих и других мер по оздоровлению экономики, надеюсь, что в 2023 году инфляция будет ниже двузначного уровня, то есть не более 10%.

- Для каких профессий и отраслей 2023 год станет счастливым, а для каких — не очень?

- Востребованными будут представители индустриальных профессий. Было сообщение об увеличении в 2023 году гособоронзаказа (в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом - Ред.), будет рост и в других отраслях - значит, должны будут изыскиваться и трудовые ресурсы для выполнения этих планов. В первую очередь, это инженеры, квалифицированные рабочие — токари, слесари, станочники, фрезеровщики, сварщики. Потребуются и складские работники, например, комплектовщики.

Помимо индустриальных работников будут востребованы работники здравоохранения и образования. Не останется без работы и домашний персонал (няни, сиделки, помощницы по хозяйству), а также курьеры и представители других профессий, не требующих высокой квалификации. Это связано с тем, что мигрантов на этих позициях становится все меньше. Они либо повышают свой профессиональный статус и уходят на более оплачиваемую или более комфортную работу, либо уезжают на родину. Таким образом освобождаются вакансии для новых претендентов.

А вот для кого наступивший год не сулит особой радости - это для специалистов в области туризма и отдыха. Дело не только в сокращении возможностей для зарубежных поездок. Пока население не почувствует реальных изменений в экономике, притока денежных средств и снижения инфляции, к сожалению, оно будет экономить на расходах, связанных с отдыхом.