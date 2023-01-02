Новогодние каникулы звезд: Киркоров остался в Москве, а Калашникову осыпают бриллиантами в Дубае

Анна Калашникова призналась, что получила дорогой подарок -кулон Cartier из белого и желтого золота с бриллиантами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обычно после 1 января Филипп Киркоров отбывал с семьей в Майами, но в этом году артист встретил Новый год в Москве и похоже, пока улетать никуда не планирует.

Филипп отметил праздник в своем особняке, где организовал для детей уличные гуляния с блинами и фейерверком.

- Я абсолютный городской житель, но меня теперь из моего дома не выманишь (артист построил дом на Мякининском полуострове -Ред.).

Фото: Личный архив

Я как граф Монте-Кристо живу на острове. Ну это полуостров, но практически остров, потому что везде вода,-рассказывает артист. У меня там и часовенка небольшая есть. Художники из Софрино, очень талантливые иконописцы расписывали храм. Там, кстати, есть иконы из Афона.

В новогоднюю ночь мы играли в лото и смотрели телевизор. У меня дома есть релакс-зона. Друзья мне подарили очень удобное массажное кресло. Я включаю там кнопочку (там один режим мне нравится – растяжка) и отдыхаю перед телевизором (подарок Алсу, кстати).

Кресло помогает держать себя в тонусе, я ведь спортом не занимаюсь. Спорт и я – это несовместимо.

Фото: Личный архив

Отпраздновав Новый год, Филипп Киркоров уехал на выступление в один из столичных ресторанов. Работа ждёт артиста и в другие праздничные дни. В новом концертном зале Live арена артист все новогодние каникулы будет участвовать в музыкальном спектакле.

А вот певец VAVAN, актёр Владимир Селиванов, известный по роли Вована из «Реальных пацанов», улетел отдыхать в Нальчик.

Владимир Селиванов, известный по роли Вована из «Реальных пацанов», улетел отдыхать в Нальчик Фото: Личный архив

-Совсем недавно мы снимали клип «Субботним вечером» в Нальчике и мне там безумно понравилось. Нальчик всем известен удивительными природными красотами. Его любят за чистый воздух, минеральные источники, красоту гор. Я решил именно в тех краях и встречать Новый год,-рассказал kp.ru Селиванов.-Мне надоели всякие Таиланды, Дубаи, Египты. Захотел вот встретить праздник в наших краях. Хочу провести праздничные дни в аутентичном месте — в отеле в горах, подальше от города, чтобы побыть в тишине и желательно вообще без связи.

А звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова наоборот любит роскошные праздники. Артистка отметила Новый год в Дубае. И там же проводит новогодние каникулы. Анна призналась, что получила дорогой подарок -кулон Cartier из белого и желтого золота с бриллиантами.

По оценкам экспертов, украшение стоит более 1 миллиона рублей. Как говорит Калашникова, украшение -подарок поклонника.

Урожай подарков готовится собрать и Яна Рудковская. У знаменитой блондинки день рождения 2 января, который продюсер отметит на льду, на новогоднем шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

-Премьеру Женя пропустил из-за высокой температуры 39,5, у мужа был грипп,-объясняет Яна Рудковская. -Но в мой день рождения Женя выйдет на лед. Кстати, у нас в этот день двойной праздник. Я родилась в один день со своей мамой Светланой Николаевной. Конечно же, вся семья будет на шоу и поздравит нас.