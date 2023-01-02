Глава NASA объявил о космической гонке США и Китая

Глава NASA Билл Нельсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гонка за обладание Луной, которая разворачиваться между США и Китаем, становится все более ожесточенной. И победитель в этой схватке определится в ближайшие два года. С таким заявлением выступил глава NASA Билл Нельсон. По его словам, при худшем развитии - у Пекина есть возможность закрепиться и присвоить себе богатую ресурсами Луну и даже не допустить туда Вашингтон.

- Это факт, мы участвуем в космической гонке, - заявил Нельсон. - Нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до какого-либо места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: «Держись подальше, мы здесь, это наша территория».

Заявления главы NASA последовали после того, как космическая капсула «Орион» без экипажа облетела спутник Земли в рамках проекта «Артемида I». Эту миссию уже признали одной из наиболее успешных. Она должна стать первым шагом в планах NASA по регулярной высадке астронавтов на Луну для постоянного присутствия людей там. Не исключено, что это может уже произойти в 2025 году.

Однако даже принятый Конгрессом бюджет, практически полностью удовлетворяющий запросы NASA, может не помочь США в космическом противостоянии с Китаем. В конце октября Пекин завершил сборку на орбите космической станции Таньгун. Через месяц был совершен запуск тайконавтов в космос. А в середине декабря Китай объявил о планах высадить своих космонавтов на Луне к концу 20-х годов. На этом Пекин не остановится и рассчитывает создать в космосе полноценную инфраструктуру.

- Вполне возможно, что они могут догнать и перегнать нас, - признал генерал-лейтенант космических сил США Нина Арманьо после запуска в ноябре китайской космической миссии «Шэньчжоу-15». - Прогресс, которого они достигли, ошеломляюще быстрый.

Пентагон в своем отчете Конгрессу отмечает, что у Китая есть уникальная разработка, которая не только позволит приземлиться на обратной стороне Луны, но и установить ретранслятор связи между Землей и Луной с использованием запущенного год назад спутника.