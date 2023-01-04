СТС начал крутить трейлеры «Папиных дочек». Возле елки Галина Сергеевна и Маша, Дашу спрятали, папа постарел

Фото: кадр из фильма

«Я случайно попала на кастинг «Папиных дочек», там уже почти всех набрали. Мне дали мяч — и все! Пять лет рабства!». Именно так актриса Дарья Мельникова вспоминает съемки в популярном семейном ситкоме СТС. Однако для многих зрителей проект по-настоящему стал любимым и его закрытие 10 лет назад огорчило.

Однако продюсеры — народ предприимчивый: не только мертвого следователя могут оживить, если надо, но и целую семью на экраны вернуть. Так вышло и с «Папиными дочками», которые в этом году снова появятся в эфире.

СТС уже начал крутить тизеры проекта. По одному из них мы уже можем понять, каких героев точно увидим в проекте.

В тридцатисекундном ролике Маша Васнецова (Мирослава Карпович) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) наряжают елку. Сцена по традиции сопровождается противостоянием.

- Маш, ну куда ты вешаешь? - занудствует Галина Сергеевна. - Он (шар) вообще не отсюда.

- Зато так по фэн-шую, - игриво отвечает Маша и виляет бедрами.

- Ну а как по-другому? - громко протестует некто, стоящий за Галиной Сергеевной — мы видим только руку героини, протягивающей шарик. Видимо, это

- Даш, ну это здесь зачем? - обращается Галина Сергеевна к сестре и поворачивается к отцу, сидящему в кресле с планшетом СТС. - Пап, скажи им?

- Не ссорьтесь, - вздыхая, говорит глава семейства Сергей Васнецов (Андрей Леонов). - Какая разница, как украшать елку? Главное, что мы дома. Мы встретимся уже скоро на СТС.

Фото: кадр из фильма

Вдохновленные зрители начали горячо обсуждать ролики. Помимо того, что папа девочек сильно постарел, а сами они — расцвели, публику интересует актерский состав проекта. Например, почему Дашу, которая как бы участвует в украшении елки, мы так и не увидели. Неужели актриса Анастасия Сиваева не согласилась сниматься?

Фото: кадр из фильма

Или еще интереснее, где Женя (Дарья Мельникова) и Полина (Екатерина Старшова). Будут ли принимать участие в съемках они. По крайней мере, мама Старшовой уверяла, что «Пуговка» покинула страну и возвращаться в Россию не собирается.

Фото: кадр из фильма

Так или иначе, сериал вскоре начнут снимать — и «КП» обязательно отчитается о том, что происходит на съемочной площадке.