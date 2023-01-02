Как украинский чемпион мира по боксу Усик попутал берега

Украинский чемпион мира по боксу Усик Фото: Кадр видео

Если Зеленскому во время официальных выступлений за спиной могут нарисовать любой фон, то известный украинцам боксер Александр Усик решил обдурить земляков без применения хромакея. Заявил, что отмечает Новый год на берегу Евпатории.

Украинский националист в футболке «ВСУ» и бейсболке с украинским флажком ликовал в кадре: «Вот на пробежке в Евпатории, на берегу Черного моря, и «Слава Украине».

Потом еще раз повторил, что вот в таком виде и ходит в Крыму.

Украинские блогерши заметили, что жена Усика в соцсетях почему-то ставит геометки «Ялта». Это вызвало подозрения.

А пользователи социальных сетей, что живут в Евпатории, как и те, что там выросли в пионерских лагерях стали прямо высмеивать Усиков, что явно попутали берега.

Все бы могло сойти за правду, но выдали Усика даже не традиционные турецкие шатры на песке, а огромные пальмы в углу кадра.

- Таких пальм на берегу Евпатории нет, - авторитетно заявили крымские блогеры.

Пользователи сети тут же нашли городок Белек в провинции Анталии, откуда и вещает Усик. Оказалось, что украинский националист поднялся рано утром, когда сотрудники отеля Papillon Belvil находятся на молитве, трусцой отбежал на край пляжа, где и записал этот ролик.

В общем, пока его земляков заставляют умирать в Бахмуте (украинское название Артемовска), Усик предпочитает бегать трусцой вдоль Средиземного моря. Может просто тренируется перед боем за Киев или Львов?

Едва ли. Чемпион мира по боксу еще прошлой весной скрылся от призыва в украинскую армию. Выехал в Польшу для боя с британским боксером Энтони Джошуа. Бой выиграл, но домой не вернулся, а отправился в Турцию.

Похоже, что Усик с женой в турецком отеле 4 звезды так поиздержался, что решил попробовать себя в информационно-психологической борьбе против граждан России, которых решил испугать не боксерским финтом, а своей футболкой с бейсболкой.

В России этот ролик не вызвал особого интереса. А вот на Украине его заметили.

- Братцы, а почему Усик еще не штурмует Бахмут? Кто там рядом с Papillon Belvil, покажите нам этого чемпиона с оправданиями, - пишут украинские блогеры.

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