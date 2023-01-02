Выступление Олега Газманова в Дубае обернулось грандиозным скандалом

Певец и композитор Олег Газамнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Газманов вместе с женой Мариной наслаждался отдыхом в Дубае. Новый год супруг решили отметить в одном из элитных заведений. Среди гостей было немало россиян. Празднование сопровождалось выступлением знаменитых артистов. В какой-то момент Газманова позвали на сцену.

Олег Газманов чуть не подрался на концерте в Дубае. Артист известен своим патриотизмом. Он одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Из-за этого вокалист попал под санкции Евросоюза.

А на днях музыкант пострадал из-за своих патриотичных взглядов, будучи на отдыхе. Вместе с женой Мариной он отправился на курорт. Супруги решили встретить Новый год в одном из ночных клубов ОАЭ. Там как раз выступали коллеги Газманова по шоу-бизнесу. В какой-то момент исполнителя хите "Офицеры" позвали на сцену, певец сначала не хотел выходить, но потом согласился.

Во время выступления к нему на сцену подошли два зрителя и учинили провокацию. Они стали агрессивно хватать Олега Михайловича за руки, вырывали микрофон и требовали высказаться по поводу ситуации на Украине.

Газманов сначала не обращал внимание на незваных гостей, продолжил выступать. Однако мужчины не унимались. Они были готовы ввязаться в драку, стали требовать от артиста что-то сказать в микрофон. На это Олег Михайлович ответил сухо: "Ребят, дайте отдохнуть".

Произошедшее неприятно поразило и самого Газманова, и его жену, которая стала свидетельницей некрасивой сцены. Отдых звездной четы оказался испорчен, потому пара решила спешно покинуть Дубай.

Жена певца написала в блоге: "Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты - это территория , где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать "без своего самовара", тогда все блага этой страны будут к вашим услугам".