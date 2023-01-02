Сбежавшие за границу звезды готовы возвращаться домой: прогноз российского Нострадамуса на 2023 год

Экстрасенс Зираддин Рзаев прогнозирует окончание СВО. Фото: Личный архив

В начале года многие читают прогнозы, чтобы заглянуть в будущее. Расчеты, прогнозы и гороскопы известных экспертов сейчас нарасхват. Известный экстрасенс, психолог, эксперт телевизионных проектов Зираддин Рзаев сделал для KP.RU свой экономический прогноз. Эзотерика Рзаева называют «российским Нострадамусом» из-за его прогнозов звездам и не только.

ЭКОНОМИКА

- Удачные сферы в 2023 году – это строительство и собственное производство. Особенно успешной станет сфера современных технологий. Этот год очень рискованный для тех, кто занимается банковской сферой – покупка акций и т.д.

- В целом 2023 год для мировой экономики будет не удачным, очень сложным. Радует, что экономика России (в отличии от западной) будет чувствовать себя гораздо увереннее, мы пройдем его без серьезных проблем в этой сфере. В середине года курс доллара может подняться, но с рублем ничего плохого не произойдет – он продолжит укрепляться.

ПОЛИТИКА

- 2023 год окажется более конкретным и ясным. Сейчас идет противостояние добра и зла. Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО.

СЕМЬЯ

- Очень удачный год для расширения семьи. Родится много детей, и многие из них окажутся талантливыми в сфере творчества, искусства.

ВИРУСЫ

- Я еще в 2017 году предсказывал будущую пандемию – серьезный вирус, маски… К сожалению, новые вирусы будут с нами еще долгие годы. Человечество из-за этого ждут большие изменения.

ЗВЕЗДЫ

- В 2023 году сбежавшие за границу деятели культуры начнут возвращаться домой. Не все, но многие вернутся. Вижу, что один из них оттуда уйдет к Богу.

ВЫВОД

- Не только как эзотерик, но и как клинический психолог, могут посоветовать людям: всегда надо надеяться на лучшее – доброта спасет мир. Мы должны изменить себя, и только после этого мир изменится к лучшему.