«Буду жирной, уже пофиг»: Высказавшаяся о разводе Лера Кудрявцева махнула рукой на свою внешность

Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева отмечает Новый год в кругу семьи. В соцсетях телеведущая рассказала, что отрывается по полной и ни в чем себе ни отказывает. Лера ест, что хочет, не ограничивая себя ни в жирном, ни в соленом, ни в сладком. После праздника весь дом телезвезды забит вкусной едой, и она то и дело подъедает салатики с новогоднего стола.

Телеведущая осознает, что все съеденное может отразиться на ее фигуре. Но считает, что раз в жизни можно себя побаловать.

«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт наполеон. Гори хата, гори и сарай. Дома два холодильника забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года. Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь - съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», - написала в соцсетях 51-летняя Кудрявцева.

Впрочем, до того, чтобы стать упитанной, Лере еще очень далеко. При росте в 167 сантиметров ее вес уже много лет держится на отметке в 50 килограммов. Лера уверяет, что не сидит на строгих диетах, ей просто очень повезло с обменом веществ. Секрет ее стройности кроется в быстром метаболизме и активном режиме дня. При этом Кудрявцева все-таки старается избегать вредных продуктов. Она не ест фастфуд, полуфабрикаты, консервы, снеки и не пьет газировку.

Лишний вес Кудрявцева набрала лишь раз в жизни – при беременности. После родов она быстро скинула 18 килограммов. Для этого Лера питалась свежими фруктами, постным продуктами и старалась больше гулять.

«Я на работе ничего не ем. Ужасно питаюсь на самом деле. Хотя пытаюсь. Я сдала „генетику“, там было написано черным по белому, что мне нельзя глютен. А я вообще без него не могу. Я так люблю хлеб, сладкое, макароны», - рассказывала она.

Лера живет в браке с Игорем Макаровым уже почти 10 лет. Фото: соцсети.

Заниматься спортом Лера не любит, хотя она замужем за спортсменом. Хоккеист Игорь Макаров на 16 лет младше теледивы. Накануне Нового года в одном из интервью Кудрявцева высказалась по поводу развода и брака с молодым мужчиной. Звезда телевидения призналась, что за десять лет семейной жизни слышала множество слухов о себе. Зачастую, как признается Кудрявцева, ее критикуют из-за молодого супруга.

«Даже не знаю, как к таким заявлениям относиться! Хотите, бабы, жить со старыми, жирными мужиками – ради бога! А я хочу с молодым и красивым!» – заявила телеведущая.

Лера поделилась своей точкой зрения на то, почему мужчины уходят из семьи.

«У нас все хорошо. Если мужчина любит свою семью, свою жену, он никогда никуда не уйдет. А если прошла любовь, то его никто не удержит. Мужчина же не собака!» - отметила Лера.