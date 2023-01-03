Города будущего: На карте мира появляются удивительные мегаполисы

Ноида постепенно превратилась из города будущего в огромный спальный микрорайон Дели Фото: EAST NEWS

С древних времен многие люди предпочитали жить в городах. Самыми древними из них на Земле, согласно различным источникам, являются сирийский Дамаск, палестинский Иерихон, греческие Афины, египетский Луксор.

В городах жить легче – в них проще получить доступ к образованию, здравоохранению, разного рода сервисам и развлечениям, в городах разнообразней рынок труда. В конце концов, в городе просто комфортнее и безопаснее.

Процесс миграции населения из сельской местности в города не раз становился фактором экономического роста во всех частях света: новоприбывшим требуется больше жилья, машин, объектов инфраструктуры, а также рабочих мест; все это и провоцирует позитивные изменения в экономике. И многие города превратились в огромные, многомиллионные мегаполисы, а Сингапур, например, вообще стал городом, занявшим территорию целого государства.

Но что-то поменялось в современном мире, и в привычном рейтинге крупнейших городов мира, в которых еще недавно хотел бы переехать каждый, мегаполисы-лидеры стали резко терять свои позиции. Из Нью-Йорка бегут из-за взрывного роста преступлений, из Сингапура – по причине невероятной дороговизны, Лос-Анджелес оккупирован бездомными и наркоманами, Лондон – беженцами; китайцы перестарались с коронавирусными ограничениями в Шанхае и Гуанчжоу, а не очень чистый Каир вообще никогда не был объектом притяжения для ценителей городской жизни.

Пальму первенства в сфере привлекательности и перспективности у Города Большого Яблока, Дубая и Токио уже перехватили другие точки на карте мира.

Город без названия

У нового финансового центра Индии, расположенного между столицей штата Гуджарат, Гандинагаром и Ахмадабадом, пока нет даже имени. Оазис, состоящий из сверкающих на солнце небоскребов, называют GIFT-city. Крупнейшие банковские конгломераты со всего мира уже открыли здесь свои представительства, и объем капиталов, привлеченных сюда, составляет 33 млрд. долларов.

У нового финансового центра Индии, расположенного между столицей штата Гуджарат, Гандинагаром и Ахмадабадом, пока нет даже имени Фото: Википедия

Правительство Индии пошло на эксперимент, открыв свободную экономическую зону, в которой, казалось бы, самая быстрорастущая экономика в мире с оборотом в 3 трлн. долларов и не нуждалась. Критики, среди прочего, прогнозировали неуспех GIFT-city уже хотя бы потому, что в Гуджарате, являющемся родиной Махатмы Ганди, запрещена продажа алкоголя. А водку, вино и виски финансисты в штуку называют смазочным материалом для чуть ли не каждой сделки. Но GIFT-city, первый камень в который был заложен в 2014 году, растет рекордными темпами: здесь открылись филиалы не только сотен зарубежных банков, но и кампусы престижных университетов, биржи, филиалы лучших клиник, офисы страховых компаний и магазины престижных брендов. Индийский президент Нарендра Моди отвел этому городу особое место, заявив, что «видение будущего для Индии связано с GIFT-city».

«Оккупация» GIFT-city желающими жить и работать в этом городе идет столь рекордными темпами, что одной из самых востребованных услуг в нем является аренда частных лайнеров, перевозящих сюда экспатов и их семьи вместе со всем имуществом. Иностранцы говорят, что в этом городе есть все для успешной работы – наличие четкого плана развития и практически полное отсутствие бюрократии. Есть все и для жизни красивой – множество ресторанов, кинотеатры, спортивные клубы и магазины на любой кошелек.

Неудачная попытка

Строительство GIFT-city – не первая попытка индийцев построить в своей стране город будущего.

Столица Индии Нью-Дели может претендовать на звание самой нестандартной в мире. И все лишь потому, что она является всего лишь частью города Дели. Но именно в Нью-Дели – правительственные учреждения, иностранные посольства и все остальные атрибуты главного города страны. Но перенаселенность делийской агломерации (сейчас в этом городе проживает более 18 млн. человек) стала ощущаться еще в 70-х годах прошлого века. И было решено, что в столичном предместье Окхле появится новый, современный населенный пункт. Название выбирать не пришлось, так как звучание акронима NOIDA – «New Okhla Industrial Development Authority (Администрация промышленного развития Новой Окхлы)» - понравилось всем, и новый город решено было назвать Ноидой.

Фото: EAST NEWS

Казалось, что инфраструктуру Ноиды тщательно продумали, и она должна была стать эталоном современного градостроения. Но пришедшийся на 90-е годы взрывной рост индийской экономики спровоцировал массовую миграцию сельских жителей в города, и для того, чтобы справиться с притоком людей, Ноида постепенно превращаться из города будущего в огромный спальный микрорайон Дели, куда подавляющее большинство ноидцев и отправляется каждый день на работу, создавая хаос на дорогах.

Хьюстон, у вас проблемы

Не коронавирус стал главной причиной своеобразного передела рейтинга популярности американских мегаполисов, а поведение в чрезвычайной ситуации властей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Они так рьяно взялись опекать нищих и бездомных, заселяя их в период пандемии в дорогие отели и обеспечивая их всем, вплоть до бесплатных ноутбуков, что мэрам и губернаторам ничего не оставалось, как резко повысить налоги. Удивленные такой «заботой» представители среднего класса стали массово менять одни города на другие.

Американские урбанисты, анализируя такие неожиданные миграционные потоки, были уверены, что новыми «Нью-Васюками» в Штатах станут Майами или Хьюстон. Но этого не произошло: вмешался погодный фактор. Побережья Флориды и Техаса регулярно терзают ураганы. Жить там комфортно, но до определенной степени небезопасно: с ураганами человечество еще не научилось бороться.

Остин – один из немногих американских городов, подавляющую часть населения которого пока еще составляют белые, и уровень преступности там очень низкий Фото: Shutterstock

У техасского Остина, расположенного вдали от морей и океанов, и не было никаких надежд на быстрый приток населения, если бы не Илон Маск. Миллиардер, штаб-квартиры корпораций которого располагались в Калифорнии, заявил, что устал от наглости губернатора Золотого штата, все повышавшего и повышавшего налоги. Маск решил перебраться в Остин и призвал всех последовать его примеру. Городок, население которого вместе со всеми пригородами едва дотягивало до 900 тыс. человек, в мгновение ока превратился в миллионник.

Выбор Маска не был случайным: Остин всегда считался центром американского либерализма. Он также является одним из самых «зеленых» городов Америки, а в последние несколько лет еще и стал главным конкурентом Кремниевой долины – мирового центра высоких технологий. Маск никогда не говорил об этом, но все знают, что Остин – один из немногих американских городов, подавляющую часть населения которого пока еще составляют белые, и уровень преступности там очень низкий.

Город будущего

О том, чтобы хотя бы одним глазком увидеть красоты Саудовской Аравии, еще пару лет назад не могло быть и речи: считанные визы для посещения этой страны выдавались лишь дипломатам и мусульманам, совершающим хадж. Но с укреплением власти наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда, возглавившего недавно правительство королевства, многое изменилось. Теперь иностранцы могут приезжать в Саудовскую Аравию в качестве туристов, а в скором времени им будет предоставлена возможность стать жителями саудовского города будущего. Принц уверен, что Неом будет в разы красивее и привлекательнее для жизни, нежели соседний Дубай.

Фото: Shutterstock

По замыслу архитекторов, город Неом затмит славу всех чудес света, вместе взятых. В нем будут жить более 5 млн. человек, и первой очередью строительства станут два параллельных стоящих небоскреба. Здания будут беспрерывно тянуться на рекордные 120 км. В них будет все – квартиры, офисы, магазины, даже футбольный стадион. Из одного конца в другой за 15 минут можно будет доехать на высокоскоростном поезде. Стоить все это будет невероятный 1 трлн. долларов, а введено в эксплуатацию совсем скоро - в 2030 году.