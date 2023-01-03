От британского актера Камбербетча требуют репараций

Утверждается, что седьмой прадедушка актера приобрел плантацию на острове в 1728 году, и на ней трудилось не менее 250 рабов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британского актера Бенедикта Камбербетча могут обязать заплатить Барбадосу репарации за то, что его предки некогда владели сахарными плантациями и рабами на территории островного государства, вплоть до 1966 года находившегося под контролем Великобритании.

– Всех потомков белых владельцев плантаций, извлекших выгоду из работорговли, следует попросить выплатить репарации, включая семью Камбербетчей, – заявил генсек Карибского движения за мир и интеграцию Дэвид Денни.

Утверждается, что седьмой прадедушка актера приобрел плантацию на острове в 1728 году, и на ней трудилось не менее 250 рабов. До тех самых пор, пока, наконец, в 1834 рабство на Барбадосе не было отменено. Отмена рабства сопровождалась солидными денежными компенсациями за утраченную «человеческую собственность». Так, предки Камбербетча получили за это 6 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на сегодняшние деньги составляет не менее $4,5 миллионов.

Согласно имеющимся данным, правительство Великобритании для выплат огромных компенсаций за отмену рабства было вынуждено взять кредит, полностью погасить который смогло лишь в 2015 году.