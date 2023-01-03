В Австралии микроорганизмы взяли в заложники 800 пассажиров круизного лайнера

из-за биообрастания корпуса судна лайнер не принимают ни в одном из портов Новой Зеландии и Австралии Фото: EAST NEWS

800 пассажиров круизного лайнера Viking Orion, вышедший в конце декабря из новозеландского Веллингтона, вот уже больше недели находятся в открытом океане, несмотря на то, что по графику должен был зайти уже в несколько портов.

Причина в том, что из-за биообрастания корпуса судна лайнер не принимают ни в одном из портов Новой Зеландии и Австралии.

Вначале судну отказали в Крайстчерче и Данидине, а затем пришла очередь Аделаиды и Хобарта.

Туристы, большинство из которых составляют американцы, крайне недовольны ситуацией, а организаторы круиза делают все от них зависящее, чтобы не дать разгореться скандалу.

– Viking работает с каждым клиентом отдельно, чтобы компенсировать изменение маршрута и плана круиза, – заявил штурман корабля.

Биообрастание – это скопление на подводной части судна микроорганизмов, грибков и водорослей. Оно опасно тем, что существует высокий риск заноса чуждой флоры, включая микрофлору, в определенную экологическую систему.

Проверка на биообрастание является стандартным требованием перед получением разрешения на заход корабля в порт. Для устранения проблемы понадобятся профессиональные услуги водолазов, которые проведут очистку корпуса судна.