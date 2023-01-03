В Британии раскрыли секрет «писем последней надежды»

Письма запечатываются в конверты, пломбируются и отправляются капитанам атомных стратегических подводных лодок типа Vanguard, оснащенных ядерными ракетами Фото: EAST NEWS

В Великобритании рассекретили – что же на самом деле означают letters of last resort («письма последней надежды»).

Известно было лишь, что их пишет каждый вступающий в должность премьер-министр страны. Все остальное скрывалось под таинственной завесой.

И вот теперь стало ясно, что каждый британский премьер, официально заняв свой пост, обязательно проводит особую беседу с начальником штаба обороны страны. Смысл этого конфиденциального разговора достаточно прост – военный посвящает премьера (чаще всего сугубо гражданского человека) в детали того, что может сотворить даже одна ядерная ракета. А также рассказывает о планах командования Вооруженных сил королевства на случай войны.

Таким вот образом переложив ответственность на плечи новоиспеченного премьера, военный уходит. А руководитель правительства остается один в полной тишине и приступает к написанию самих «писем последней надежды». Точнее, это всего одно письмо, но написанное четыре раза. Причем пишутся тексты по старинке, исключительно от руки – никаких печатных машинок или компьютеров с принтерами. Любые заметки или черновики необходимо уничтожить так, чтобы отсутствовала хотя бы малейшая возможность их восстановления.

К каждому письму отдельно прилагается инструкция, описывающая действия, которые необходимо выполнить перед прочтением текста. А сами письма запечатываются в конверты, пломбируются и отправляются капитанам атомных стратегических подводных лодок типа Vanguard, оснащенных ядерными ракетами.

На борту субмарины конверты помещают внутрь сейфа, который находится внутри другого сейфа. Такой вот английский вариант нашего родного «игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце».

О чем говорится в самих письмах, и для чего нужны такие меры предосторожности? Несложно догадаться, что тексты содержат последнюю команду премьера капитанам подводных лодок, способных исполнить роль оружия возмездия. Нужны эти инструкции на случай совсем уж непредвиденных обстоятельств, например, если противник вдруг нанес удар по Лондону и одним махом обезглавил всю систему власти Великобритании. Или если в результате ядерного апокалипсиса связь с командованием стала абсолютно невозможной.

У капитана субмарины есть четкий алгоритм действий, чтобы понять, не пришла ли пора вскрывать «письмо последней надежды». По понятным причинам, сам этот алгоритм тоже держится в секрете. Известно лишь, что один из этапов – уточнить, работает ли радиостанция BBC, являющаяся одной из самых популярных в стране.

Зачем все это нужно? Все достаточно просто: высочайший уровень секретности делает невозможным (причем даже для гипотетических союзников в ядерной войне) узнать, как именно поведет себя Великобритания при попытке атаки. А к «обезьяне с ядерной гранатой в руке» относиться будут весьма настороженно – неизвестно, куда эта самая граната может полететь.

Поговаривают, что устранение элемента неопределенности в ядерном сдерживании вызывает в британских политических кругах панику. Например, так было, когда лидер лейбористов Джереми Корбин в ходе борьбы за кресло премьера заявил, что никогда бы не отдал приказ на применение оружия возмездия. А еще говорят, что в свое время Маргарет Тэтчер в своих письмах написала «Огонь! Огонь! Огонь!».

Но так ли это – проверить невозможно, поскольку «письма последней надежды» от предыдущего премьера уничтожают, не вскрывая, сразу же после получения аналогичных посланий от нового главы правительства.