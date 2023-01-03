Как правильно мечтать и планировать: составляем работающий план на год

Желания – это сила человека. Главное – грамотно ею распорядиться Фото: Shutterstock

Каникулы — время походов в гости, отдыха и веселья. А еще время планирования. Мы думаем о наступившем годе, начинаем мечтать и строить планы: «Ну в этом году я точно … (выучу английский, запишусь в спортзал, брошу курить, съезжу на море, найду любимого человека)». Желания разные, мечты часто затаенные.

- Я предлагаю сделать ревизию своих желаний и приблизиться к их исполнению с помощью простой психологической техники, - говорит психолог Василиса Аверьянова. - Не бойтесь своих желаний. Существует популярное заблуждение, что наши желания – это наша слабость. Не верьте этому. Желания – это сила человека. Главное – грамотно ею распорядиться.

А чтобы поставить список работающих желаний потребуется ручка, бумага и полчаса свободного времени. А теперь пошаговые пункты:

1. Запишите все имеющиеся у вас желания на листок бумаги.

2. Отберите самые-самые значимые. Долго перебирать не стоит, хватит и пяти минут - самое важное обычно приходит на ум первым. Теперь рассортируйте их в порядке значимости.

3. Посмотрите, нет ли в списке неисполнимых, неосуществимых в действительности желаний. Может быть, реализация каких-то проектов требует от вас значительных усилий и времени не менее пяти лет. Но мы-то сейчас составляем план только на год. Имеет смысл записать отчетливей. Например, мечта — научиться танцевать танго. Но это не так просто. Начнем с того, что запишем «поступить на курсы танцев».

ПРЕВРАЩАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ В ЦЕЛИ

Никто не призывает вас отказываться от глобальный мечтаний. Но важно, чтобы они не остались абстрактными хотелками. Поэтому важно сейчас продумать, как вы будете превращать желания в цели. А значит главные, глобальные желания выписываем в левый столбик, а в правый делаем инструкцию, как их превращать в цели.

Например, мечта - стать директором крупной компании. Поэтапно опишите последовательность своих действий. Сначала нужно поступить в нужный ВУЗ по соответствующей специальности, окончить обучение, пройти стажировку в желаемой компании, устроиться туда на работу, последовательно получить несколько повышений.

А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ СБЫЛОСЬ

Бывает, что человек чего-то страстно хочет, а когда добивается желаемого, чувствует разочарование. Поэтому надо иметь четкое представление: «Чего же, я, все-таки, в конце концов, получу». Иначе может оказаться, что ты чего-то страстно желаешь, а оказывается, что это не совсем то, что нужно.

Так что изначально заставьте себя немного пофантазировать на тему, что вы будете делать, если ваше желание исполнится. Как вы тогда будете себя чувствовать? Всем ли вы теперь довольны? Может, что-то вас не устраивает?

К примеру, вы очень хотите завести немецкую овчарку. Вообразите, что она уже у вас есть. Да-да, прямо здесь и сейчас, в этой тесной однокомнатной квартире. И сегодня вечером вместо просмотра любимого сериала нужно приготовить для нее специальную кашу. А завтра в шесть утра пойти с ней гулять. А послезавтра, в субботу, отменить веселую вечеринку у друзей и везти собаку к ветеринару делать прививки. Разумеется, о зарубежной поездке тоже придется забыть. Нужно будет куда-то пристраивать пса на время вашего путешествия. Вам все еще хочется иметь собаку? Или, может, стоит задуматься о смене жилья на более просторное, где-нибудь поближе к парку, а потом уже обзаводиться четвероногим другом?

Поразмыслив над тем, к чему может привести желание, возможно, вам захочется немного подкорректировать свою первоначальную мечту.

Но как говорит психолог Ирина Чеснова, ничего не планировать — это тоже нормально: «Я уже несколько лет только рисую в голове некие приблизительные очертания года, пунктиром и карандашом. Это дает много свободы. И переводит больше внимания на текущий момент: каково мне сейчас? что для меня важно?»

То есть важно быть счастливым в моменте, а не думать, что вы добьетесь той или ной цели и сразу испытаете счастье. Пусть каникулы будут медленными и ленивыми. Или активными и бодрыми. Главное — такими, чтобы вам было хорошо! Счастливого нам всем года и исполнения самых добрых желаний!