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Политика3 января 2023 9:55

ПВО из солений и прочие "подвиги": Зеленского обвинили в имитации украинских побед перед Западом

The Times предсказал, что в 2023-м президент Украины займется имитацией побед перед Западом
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Зеленский прекрасно понимает, что на Западе существует опасность "усталости от Украины"

Зеленский прекрасно понимает, что на Западе существует опасность "усталости от Украины"

Фото: REUTERS

Журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times предсказал, что в наступившем 2023-м Владимир Зеленский займется имитацией украинских побед перед Западом.

- Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году на Западе существует опасность "усталости от Украины". Поэтому в новом году администрация украинского лидера возобновит кампанию по развеиванию этой усталости. Зеленский сосредоточится на повышении ставок, изображая Украину как главного борца в экзистенциальном бою за цивилизацию, - написал колумнист газеты в своей колонке. - Зеленский продолжит имитировать военные успехи в боевых действиях для создания позитивной картинки для Запада, чтобы не потерять финансовую поддержку.

А поскольку Запад ждет, что его "инвестиции" в режим Зеленского в той или иной форме должны вернуться с отдачей, то, по мнению Галеотти, президенту Украины "придется продолжать демонстрировать своим покровителям, что возврат этих инвестиций возможен за счет продолжающегося успеха на поле боя".

Трудно отказать западному журналисту в здравомыслии, вот только Нострадамус из Марка, мягко говоря, никакой. Поскольку описываемое им – это не будущее, а уже настоящее. Не прогноз, а диагноз. И это прекрасно доказывает то же новогоднее обращение Зеленского. Выстроенное эмоционально, в лучших традициях шоу-бизнеса, с психологическим расчетом, оно было бы безукоризненным, если бы Зеленский не лгал чуть ли не в каждом своем слове.

Просто поразительно, что для иллюстрации российских ударов по мирным жителям Украины команда, работающая на Зеленского, выбрала эпизоды уничтожения Украины и украинцев самими же ВСУ: многоэтажку в Киеве, в которую прилетела украинская ракета ПВО, обстрелы весной Харькова, уничтожение "Мрии", которую сожгли в Гостомеле сами ВСУшники, удар украинской ракетой по ж\д вокзалу в Краматорске, провокацию со взрывом драмтетара в Мариуполе и т.д., и т.д.

Все, что Зеленский преподносил публике в качестве преступлений русских "варваров", действительно было преступлениями, вот только совершали их украинские военные, что неопровержимо доказывается уликами и фактами, как и пресловутый удар по СИЗО в Еленовке, где содержались военнопленные, в том числе, и из запрещенного в России полка "Азов". По хотя бы той причине, что у ВС РФ нет на вооружении систем РСЗО "Хаймарс", из которых и был нанесен ракетный удар по СИЗО. И в каждом таком случае остались доказательства.

Что же касается подвигов самих украинцев в борьбе со "страной-ахрессором", то здесь Зеленский не смог пройти мимо придуманной фейковой бабы, якобы сбившей беспилотный аппарат банкой с солеными помидорами. Эта домохозяйка уже стала таким же мемом, как и пьяный дедок, "застреливший" со своего балкона из охотничьего ружья российский Су-34, но Зеленский про "подвиг с банкой" говорил весьма серьезно, даже ни разу не улыбнувшись. Прозвучали в его обращении и слова, что Украина и защищает весь мир и цивилизацию, и кормит мир.

Так что Зеленский уже вовсю торгует Украиной, как заезжий коммивояжер, вовсю рекламируя свой потрепанный и сильно подержанный товар. Тут вам и защита мира, и попытки выдать все, что угодно, за потрясающие военные успехи, чтобы не лишиться военной и финансовой помощи. И выполнить главную задачу, поставленную перед ним.

Ее, кстати, в очередной раз с предельной циничной откровенностью сформулировал американский сенатор Линдси Грэм: "С нашей поддержкой и нашими деньгами Украина будет бороться с Россией до последнего человека!" То есть в переводе на человеческий язык, до последнего украинца. Заметьте, не нами сказано.

И когда дело дойдет до этого, то окажется, что Зеленский, Шмыгаль, Ермак и даже Кулеба с Порошенко, не говоря уже о Климкине, никакие не украинцы.

Зеленский будет устраивать шоу, точно так же, как он устраивал и до сего дня. Потому что, вне зависимости от желания публики, оно нужно продюсерам. Им нужны, если не настоящие победы, то хотя бы имитации успехов. А имитатор из Зеленского известный. Хоть у Эрдогана спросите, хоть у рояля.

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