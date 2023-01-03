Грипп в новогодние дни притих. Но он еще вернется

В новогодние каникулы мы болеем стандартно меньше, потому что реже находимся в местах, где много людей Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Роспотребнадзор сообщает, что на этой неделе заболевших ОРВИ и гриппом стало на 30% меньше по сравнению с предыдущей, допраздничной неделей. По-прежнему больше всего болеют именно гриппом (80% от общего числа все вирусов).

В новогодние каникулы мы болеем стандартно меньше, потому что реже находимся в местах, где много людей. Дети не ходят в садики и школы, взрослые сидят по домам, лишь иногда выбираясь развлечься.

Но обычно вторая волна заболеваемости поднимается примерно через неделю после каникул. Как считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, в этом году очередную волну стоит ждать в 20-х числах января. Причем это будет касаться не только коронавируса и гриппа, а всех респираторных вирусных инфекций.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уверена, что подъема заболеваемости коронавирусом не будет, зато ОРВИ и грипп, скорее всего разгуляются к началу февраля. Поэтому, по ее словам, есть смысл сделать прививку от гриппа даже сейчас, в преддверии второй волны, ведь иммунитет после прививки вырабатывается как раз три недели.

Между тем, иммунолог, к.м.н. Николай Крючков предположил, что болеть гриппом мы будем аж до апреля. И, скорее всего, этот сезон будет одним из самых тяжелых за последние пять-шесть лет.

Ранее то же самое kp.ru говорил и заслуженный врач России Михаил Каган: «Нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа. Ведь там, где «стихает» коронавирус, другие вирусы могут начать восстанавливаться».