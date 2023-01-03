Гуляйте по знакомым местам. Онищенко предупредил, как себя вести во время страшной непогоды

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, а вот грядут морозы - и в Москве будет до 30 градусов, говорят, ближе к 6-му. А в России они уже трещат - очень сильные. Ваши рекомендации – как быть, чтобы не обморозиться?

- Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что сегодня в Москве и в центральной европейской части нашей страны сильный гололёд. Была оттепель, все растаяло, и сейчас прихватило морозом.

А тут - и снегопад. И это чревато всякого рода травмами.

Поэтому, я всех очень прошу внимательно, без избыточной переоценки собственных возможностей, тем более, что у нас продолжаются затяжные праздники, - меньше передвигаться.

Во всяком случае, до тех пор, пока коммунальные службы не наведут порядок.

- И тем, кто за рулем, тоже ведь надо быть осторожными.

- Конечно, это и их касается.

Вот я ехал сегодня на работу, - ну, по Садовому кольцу в Москве ещё можно проехать. А вот где-то около дворов - там ситуация не очень простая.

- То есть, снег не чищен.

- Да. Это первое.

Второе. Действительно, ожидается резкое похолодание. Причём, та цифра, которую вы назвали…

- До 30 градусов.

- Такая температура, в принципе, соответствует нормальному течению зимы в этот период.

- Теперь зима, скорее, не течёт - а метет!

- Не надо забывать, что после 7 января - Рождества Христова - следующим праздником будет Крещение. А на Крещение у нас всегда - холодно.

- Что посоветуете?

- Первое, на что следует обратить внимание – это одеваться по погоде, особенно молодым людям. А то они как-то предпочитают облегченный вариант одежды.

Второе. У нас сейчас благоприятное время - в большинстве своем в эти дни мы пребываем в домашних условиях.

- Ага, новогодние каникулы.

- Так вот, я бы пожелал тем, у кого есть такие возможности, а они у нас - у подавляющего большинства… Вот те полуденные прогулки, которые мы всегда планируем в такие дни, использовать, но - только будучи адекватно одетыми. И - передвигаться по знакомым, если хотите, трассам, у каждого она своя.

Свой парк, свой сквер, где обычно любят гулять, но при этом - надо обращать внимание на состояние, в том числе, и на покрытие – обработано, не обработано, расчищено - не расчищено…

- То есть, мы о тротуарах для прохожих.

- Самое главное - не паниковать. Понижение резкое, но оно соответствует тому среднемноголетнему температурному режиму, который свойственен нашей полосе.

Вы тоже, Александр Петрович, берегите себя.

- Вы тоже, Геннадий Григорьевич.

- Ну, я пока на работе, потом отъеду на одну встречу и поеду домой. Но вы-то будете в поисках какой-то животрепещущей информации…

- Я вот нашел ее уже. Спасибо.

- Да. Всего доброго. С наступившим вас Новым годом. И в преддверии нашего православного Рождества это следует тоже лишний раз напомнить о том, что все-таки мы уже живем в 2023-м.

- Спасибо. Обнимаю.