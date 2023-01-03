Минобороны за сутки уничтожило 130 наемников «иностранного легиона» ВСУ

Только в результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике уничтожены до 120 украинских военнослужащих Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ за сутки в районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 120, на Донецком до 90, на Южно-Донецком более 30.

Также нашим бойцам удалось ликвидировать три диверсионные группы, сжечь десятки танков, бронемашин, пикапов.

Генерал-лейтенант отметил, что высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска Донецкой народной республики уничтожено более 130-ти иностранных наемников.

Отлично поработали ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Наши воина за сутки поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104-х районах.

Этими ударами за сутки удалось разбить: четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, склад вооружения и военной техники ВСУ, три артиллерийские системы М-777 производства США, две украинские боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.

Только в результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике уничтожены: 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 13 беспилотников и 9 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

355 - самолетов.

199 - вертолетов.

2807 - беспилотных летательных аппаратов.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7382 - танка и других боевых бронированных машин.

967 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3768 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7900 - единиц специальной военной автомобильной техники.