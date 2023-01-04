Названы страны, куда уехали российские туристы на Новый год 2023

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое популярные новогоднее направление у путешественников, предпочитающих пользоваться услугами турфирм, – Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Египет - на втором месте, Турция на третьем.

В топ-10 стран, где сейчас больше всего наших отдыхающих, вошли также Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Катар.

Впрочем, данные АТОР - лишь часть реальной картины. У самостоятельных путешественников совсем другое расклады. Настоящий бум по сравнению с прошлыми годами - на полёты в страны ближнего зарубежья. Да, часть пассажиров использует из только для транзита. Но многие действительно летят в древние города Узбекистана, на горнолыжные курорты Казахстана и Армении.

Рейтинг самых востребованных направлений, по данным сервиса поездок и путешествий Туту,ру, такой: Узбекистан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Казахстан.

Самостоятельные путешественники выбирают для новогодних поездок в том числе и страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения: в первую очередь это Грузия, а также Германия. Индонезия. Испания, Великобритания, Греция, Вьетнам. Хотя Турция, Эмираты и Таиланд все равно популярнее, что вполне объяснимо. А из европейских стран на первом месте Сербия - единственная, куда сейчас можно долететь прямым рейсом.

Впрочем, есть заграница, куда и без самолетов легко добраться. Белоруссия. И именно в Минске на новогодние праздники россияне забронировали больше всего номеров, сообщили KP.RU эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Другие города, где наши соотечественники тоже активно бронировали гостиницы, - Дубай, Стамбул и Бангкок.

Турция - безусловный лидер по количеству оформленных полисов страхования путешественников, поделились с «КП» в Страховом доме ВСК. Больше половины (56%) всех страховок на время зимних каникул купили те, кто отправляется в Стамбул, Анталью и Каппадокию. И это при том, что для вояжа в безвизовую Турцию страховка не обязательна. Туроператоры включают ее в стоимость путёвок, самостоятельные путешественники сами решают, нужен им полис или все на свой страх и риск.

Другие популярные маршруты, судя по количеству оформленных страховок: Грузия (11%), Египет и ОАЭ (по 9%), Армения (6%), Казахстан (4%), Узбекистан (2%).

Ну и кстати - отдыхать зимой едут надолго. Почти половина полисов (45%) оформлены на 3 - 4 недели. Скорее всего, это связано не только с долгими выходными, но с дороговизной авиабилетов - частые поездки мало кто может себе позволить.

ЦИФРЫ

600 тысяч российских путешественников отправилась на новогодние праздники за границу..

На 10-15% вырос турпоток из России за границу в зимние каникулы 2023 по сравнению с прошлым годом.

По данным Ассоциации туроператоров России.