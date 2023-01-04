Изменившийся до неузнаваемости Сергей Дроботенко вызвал оторопь

Юморист Сергей Дроботенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Дроботенко давно не появляется на публике. Юморист и в соцсетях всегда был редким гостем. Но на днях артист разместил в блоге свежее фото. Снимок шокировал публику.

Сергей Дроботенко ошарашил россиян новогодней фотографией. В кадре морист предстал в колпаке Деда Мороза. Вот только не все узнали изменившегося до неузнаваемости кумира.

53-летний артист позировал с красным колпаком на голове и рядом с елочкой. "Желаю вам, чтобы сбылось то, о чем мечтается. Кролик, он хоть и маленький, но юркий. Иногда чересчур. Пусть подсуетится и сделает нам всем хорошо. Обнимаю. Ваш", - написал сатирик.

Многие заметили, что внешность любимого юмориста претерпела изменения. Он очень похудел. Оторопевшие россияне тревожатся за звезду.

Фото: соцсети

"Глаза будто запали…", "Так похудел, ручки тоненькие", "Не узнала Сергея", "С трудом узнала стройного красавчика", "Вообще не поняла сначала, кто на фото. Дроботенко изменился", - высказались шокированные метаморфозами фолловеры.

Напомним, Сергей Дроботенко хоть и нечасто выступает, но дает по нескольку некрупных концертов в год. Живет он в роскошной квартире в Москве и заработанных денег ему вполне хватает. В основном свои гонорары он тратит на путешествия и подарки многочисленным друзьям. Ни супруги, ни детей у Дроботенко нет и не было. "Пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив", - не раз шутливо отмечал он.

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