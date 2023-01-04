«Я хотела все сохранить»: Наташа Королева призналась, что была готова простить Игорю Николаеву измену и остаться с ним

Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Поклонники обожали Дельфина и Русалку, поэтому новость об их разводе стала для всех настоящим шоком. Наталья долго скрывала причину разрыва, но потом все-таки проговорилась: Николаев изменил ей. С тех пор прошло больше двадцати лет, но Королева до сих пор с болью вспоминает то время. Певица призналась, что была готова простить первому мужу его ошибку, но ее отговорили.

В программе «Сегодня вечером» Наталья рассказала, что тогда, в 2001 году, она в совершенном отчаянии обратилась к астрологу. И именно он сказал ей, что у них с мужем нет совместного будущего. Тогда Королева приняла решение расстаться.

«Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу - это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть», - рассказала исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Ранее Наталья упоминала, что Игорь Николаев завел интрижку на стороне, и она очень болезненно переживала его измену. Тем не менее, она пыталась уладить конфликт и дала время супругу разобраться в чувствах.

«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки. Пора бы уже было к 27 годам их снять», - говорила ранее артистка.

После развода супруги сохранили хорошие отношения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Брак Королевой и Николаева продлился почти десять лет. За это время между ними было много ссор и обид, но годы, проведенные с Николаевым, Наталья до сих пор считает самыми плодотворными в творческом плане, ведь он написал для нее главные хиты.

- Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, - признается она.

После развода с Николаевым Наталья вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Пара счастлива в браке уже 19 лет, их сыну Архипу в этом году исполнилось 20. По иронии судьбы, в браке с Тарзаном певице также пришлось пережить измену. Два года назад на свет всплыл роман Глушко с поклонницей, разоткровенничавшейся на ток-шоу. Королева тогда предпочла сделать вид, что никакой измены не было, и что она выше сплетен. Наталья простила блудного мужа и дала ему второй шанс.

Игорь Николаев уже много лет живет с третьей женой Юлией Проскуряковой. Избранница композитора познакомилась с ним в 24 года. Николаев долго ухаживал за Проскуряковой, прежде чем они решились на серьезный шаг и стали жить вместе. Правда, поначалу не все в их семейной жизни складывалось так, как того хотела Юля. Настоящим огорчением для молодой супруги маэстро стало то, что она долго не могла забеременеть. У них не получалось завести ребенка целых десять лет. Но когда это все же случилось, радости Николаева не было предела. Сейчас они воспитывают семилетнюю дочь Веронику.