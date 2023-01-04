Китайские власти не подтверждают рост смертности от коронавируса

B КНР признают всплеск заболеваемости Фото: REUTERS

Западные средства массовой информации наперебой рассказывают об астрономических показателях смертности от коронавируса в Китае и пророчат скорый паралич системы здравоохранения Поднебесной.

В тр же время в КНР признают всплеск заболеваемости. Но не дают никаких официальных подтверждений массовой гибели граждан от COVID-19.

– Китай столкнулся с потоком смертей от коронавируса празднования Нового года. Хотя никто не знает истинного количества погибших, очевидно, что похоронные бюро в крупных городах уже работают на полную мощность, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее еще впереди, – пишет Bloomberg, ссылаясь на работников крематориев «пожелавших остаться неизвестными».

Также агентство утверждает, что запись на кремацию в Пекине осуществляется не ранее, чем на середину января, а печи работают круглосуточно.

Скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае действительно произошел на фоне смягчения политики «нулевой терпимости» к COVID-19, когда выявление заражения вело к немедленным карантинным ограничениям.

В то же время в самом Китае утверждают, что ситуация с коронавирусом пока далека от критической и находится под контролем национальной системы здравоохранения.