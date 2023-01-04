Русофобский нацизм Запада против нашего Духа Победы

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

… - Юнна Петровна, я сегодня утром еще раз прочитал это стихотворение, «При свете жизни» называется, и подумал, что это - о сегодняшнем дне…

- Конечно, это повествование о сегодняшнем дне, который «И дольше века длится день».

- Да. Там меня тронули вот эти строчки, я их помню и по другим вашим стихам - о том, что «Дух Победы мы не износили». Дух Победы - он неистребим, он остался, мы его не утратили и никогда не утратим. А почему? Хотя это в стихах, конечно, есть, но хотелось бы из ваших уст прозаический услышать ответ на эти вопросы.

- Саша, конечно, я могла бы много замечательных слов сказать о героизме наших людей на фронтах и в тылу. Но я предлагаю взглянуть на Дух Победы, который не иссяк, с другой стороны.

Дух Победы мы не износили, и вот как раз поэтому 30 стран НАТО-комбината озверели, дружно рыча одну речевку: «Победить Россию в бою».

Вот в этой речевке - прямое доказательство, что Россия не износила Дух Победы.

Сотни миллиардов денег (речь о долларах. - А.Г.), нескончаемый поток оружия шлют 30 стран НАТО-комбината, чтобы победить Россию, победить наш Дух Победы, который никуда не исчез.

Более того, зверская русофобщина Запада, которая абсолютно равна зверскому нацизму, сильно укрепила наш Дух Победы, Дух Великой, священной Отечественной войны.

Потому что русофобский нацизм Запада, его крики «Слава войскам со свастикой» - это выдающийся вклад западного фашизма в наш Дух Победы, в нашу непобедимость на Великой, священной Отечественной войне.

И вот этот русофобский нацизм Запада, который вписался в классику гитлерья, разгромленного нашей Победой на Великой Отечественной войне, это - выдающийся вклад в наш Дух Победы.

В этой классике - наша непобедимость.

Ни на какой войне нас нельзя победить, ни в какие времена, никакими войсками никакой величины.

А гитлеряческая ненависть к России – это главное поражение русофобщины Запада.

Для меня лично национальная идея России – ее непобедимость.

Все остальные светлые идеи жизнеспособны, только если Россия непобедима.

И лично я живу в режиме непобедимости постоянно. Это самый творческий и самый жизнетворный режим.

- Спасибо огромное, Юнна Петровна. А можете… У вас голос сегодня такой хороший.

- Могу прочитать, да.

- Будьте так любезны.

- Хорошо.

(читает стихи)

ПРИ СВЕТЕ ЖИЗНИ

Нечто вроде "минских соглашений"

Озабоченно спроворят сообща,

Дух подлянки потому что - всех священней

В этом храме сатанизма хохоча.

В результате сатанинской сделки

Будут восемь лет громить Донбасс

Твари гитлеряческой хотелки -

Истребить народы «низших рас!»

В результате дружелюбных связей

С главнюками храма сатаны,

Мы получим гитлерячьих мразей

На границах собственной страны.

Это - сатанинская программа,

Сатанинский запада повтор:

Главнюками дьявольского храма

Там раскручен свастики мотор.

Ненависть к России - святотатство,

Богохульство в храме сатаны,

Где России недра, их богатство -

Гитлерячьи сладостные сны!..

Святотатство и его злорадство

Разгромит священная война,

Где отсталинградит сталинградство

Сатану в любые времена, -

Потому что ненависть к России,

К россиянам всех священных вер,

Захлебнётся в собственной трясине

Кровожадных, беспощадных мер

Сатанизма, бреда людоеда,

Чьи войска - любой величины! -

Только наша разгромит Победа,

Это чуют в храме сатаны!..

Дух Победы мы не износили,

Дух Победы - это Божий дар!

Святотатство - ненависть к России,

Где "Христос воскрес!", " Аллах Акбар!",

Всех священных вер Непобедимость,

Всех священных вер победный свет,

Всей России, россиян - единость,

Сила Божья Родины Побед!

Юнна Мориц.

* * *

КСТАТИ

…И о графике стиха

- Саша, но вы печатаете всё без пробелов на строфы. Вот это ужасно. А графика стиха играет огромную роль, потому что сама по себе поэзия - графична.

- Это не я печатаю, это печатают гаджеты, которыми мы пользуемся.

- Они гады, эти гаджеты! (смеётся)

- Ну, что делать. Юнна Петровна, тем не менее, и в такой вот графике ваши стихи воспринимаются очень остро, глубоко. Вы нас извините, что мы их, может быть, неправильно располагаем.

- Это не неправильно, а это не входит в понятие поэзии.

- Мы пытались и фотографировать их, но этот вариант - который выходит - лучше.

- Вся русская поэзия графична, конечно. Строфа – это графика.

- Я согласен. С вашего позволения, эти объяснения и комментарии мы тоже опубликуем.

- Хорошо.

- И спасибо вам за эту публикацию. И ещё раз извините нас, если что - не так.