"Мои друзья убиты вашим оружием": Рогозин передал Франции с горькими словами правды ранивший его осколок

Рогозин попросил Пьера Леви передать осколок, извлеченный хирургами, президенту Франции Эммануэлю Макрону Фото: Личный архив

Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, а ныне руководитель спецотряда военных советников «Царские волки», передал ранивший его осколок снаряда французской гаубицы «Caesar» французскому послу в России Пьеру Леви. В сопроводительном письме политик отметил, что французским оружием, поставляемым на Украину, убиты сотни людей, в том числе дети.

155-милимитровые гаубицы «Caesar» Франция поставляет на Украину с апреля прошлого года - сразу после того, как российские военные уничтожили существенную часть аналогичных орудий ВСУ. С тех пор украинские нацисты активно используют «Цезари» для обстрелов гражданских кварталов Донецка и других городов Новороссии.

Два помощника Рогозина погибли Фото: соцсети

22 декабря снаряд «Caesar» попал в гостиницу, где находились военные советники с Дмитрием Рогозиным во главе. Два помощника Рогозина погибли, сам политик получит осколочное ранение. Извлечь этот кусок металла размером 8 мм на 6 мм удалось только в Москве, в ходе ювелирной хирургической операции.

Рогозин попросил Пьера Леви передать осколок, извлеченный хирургами, президенту Франции Эммануэлю Макрону Фото: Личный архив

«С удовольствием вспоминаю наше с Вами общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур, - так начинает сопроводительное письмо французскому послу Дмитрий Рогозин. - Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев».

Извлечь этот кусок металла размером 8 мм на 6 мм удалось только в Москве Фото: Личный архив

Рогозин напоминает Пьеру Леви, что он был знаком с двумя молодыми людьми, жены которых в результате артобстрела остались вдовами. «Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки, - цитирует письмо послу РИА «Новости». - Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Сам я лишь благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом».

Рогозин попросил Пьера Леви передать осколок, извлеченный хирургами, президенту Франции Эммануэлю Макрону. «И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», - написал политик.