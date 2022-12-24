Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение лопатки Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время обстрела гостиницы в Донецке получил контузию и ранение лопатки металлическим осколком, рассказал его помощник.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия», – сообщил он в беседе с журналистами.

По словам помощника экс-главы Роскосмоса, осколок едва не задел легкое Рогозина.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что осколок мины, застрявший в позвоночнике Рогозина, извлечь невозможно.

В беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.

Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности, поэтому его перевозят в Москву.