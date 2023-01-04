Рогозин попросил передать Макрону извлеченный из позвоночника осколок снаряда гаубицы Caesar

Дмитрий Рогозин передал в посольство Франции в России конверт с письмом и осколком снаряда Фото: Личный архив

Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин передал в посольство Франции в России конверт с письмом и осколком снаряда, извлеченным из его шеи после ранения на Донбассе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на копию письма в распоряжении редакции.

Дмитрий Рогозин передал в посольство Франции в России конверт с письмом и осколком снаряда Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - говорится в письме, переданном в резиденцию посла Франции в Москве Пьеру Леви. Посылку приняла охрана ведомства.

В послании Рогозин уточняет, что осколками от этого снаряда убило двух его молодых друзей. В обращении к дипломату он выразил надежду на понимание меры ответственности посла в убийствах, а также попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesa Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - написал Рогозин.

Напомним, 24 декабря 2022 года Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время обстрела гостиницы в Донецке получил контузию и ранение лопатки металлическим осколком, рассказал его помощник.

Осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия", – сообщил он в беседе с журналистами.