Минобороны России уничтожило в Краматорске склад с ракетным вооружением иностранных наемников

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: 5 складов артиллерийских боеприпасов ВСУ Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков озвучил на прошедшем брифинге данные за сутки по потерям ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 150, на Донецком более 100, на Южно-Донецком свыше 180.

Нашим воинам удалось ликвидировать 6 диверсионно-разведывательных групп противника, десятки танков, боевых машин пехоты и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: 5 складов артиллерийских боеприпасов ВСУ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-20, 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики нашими бойцами был разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.

Также за сутки истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска и Новопавловки сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, а силами противовоздушной обороны - шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

357 - самолетов.

199 - вертолетов.

2813 - беспилотных летательных аппаратов.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7408 - танков и других боевых бронированных машин.

968 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3772 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7920 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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