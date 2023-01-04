В Днепропетровске уничтожили памятник герою Великой Отечественной войны Александру Матросову

Матросов – 19-летний парень, который 27 февраля 1943 года погиб, закрыв телом амбразуру вражеского дзота и дав товарищам возможность уничтожить эту огневую точку, родился в Днепропетровске Фото: соцсети

Украинские города словно соревнуются в русофобии, не жалея собственных героев. Перед самым Новым годом в Одессе демонтировали памятники основательнице города Екатерине II и полководцу Александру Суворову, отбившему земли, на которых стоит «жемчужина у моря», у Турции. Сейчас же, едва успев встретить Новый год, эстафету перехватил Днепропетровск (на Украине этот город называют Днепр), где, как сообщают украинские СМИ, демонтировали памятник Александру Матросову.

Матросов – 19-летний парень, который 27 февраля 1943 года погиб, закрыв телом амбразуру вражеского дзота и дав товарищам возможность уничтожить эту огневую точку, родился в Днепропетровске. Его подвигом многие годы восхищались во всем СССР, на его примере воспитывались миллионы граждан в том числе и Украины. Однако в августе этого года Минкульт Украины включил имя Александра Матросова в список Минкульт внес его имя в список имен исторических деятелей, которые должны быть вычеркнуты из украинских наименований в первую очередь.

- На Украине снос памятников превратился в какую-то национальную забаву, - прокомментировал новость обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. – Они почему-то думают, что этим создают нам какие-то проблемы. Но мы вернемся и поставим все эти памятники на свои места.

Вместе с обелиском Матросову в Днепропетровске демонтировали танк Т-34, установленный в честь защитника Днепропетровска генерала Ефима Пушкина. Под его руководством с 19 по 25 августа 1941 года 8-я танковая дивизия сдерживали фашистов под Днепропетровском, давая советским войскам возможность отойти за Днепр и занять оборону на левом берегу реки.