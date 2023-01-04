Земля сейчас несётся в космосе с максимальной скоростью: астрономы объяснили, что это значит

Наша планета несется по орбите с максимальной скоростью и оказывается ближе всего к Солнцу Фото: EAST NEWS

4 января 2023 года на Земле и во всей Солнечной системе происходит знаменательное событие. Наша планета несется по орбите с максимальной скоростью и оказывается ближе всего к Солнцу. В этот день нам светит самое большое солнце в году!

Так случается каждый год, когда Земля проходит ближайшую к светилу точку своей орбиты - перигелий. Сегодня от нас до звезды - 147 098 925 километров. И солнечный диск на небе примерно на 3% больше, чем в июле, когда наша планета будет дальше всего от Солнца. На расстоянии 152 миллиона километров. Ничего себе разница, да? Пять миллионов километров! Представить в привычных нам масштабах сложно.

Впрочем, оценить необычный размер Солнце невооруженным глазом не получится, уверяют в Московском планетарии. Не потому, что небо в облаках, да и точку перигелия мы вместе с Землей пройдём в темноте, в 22 часа 17 минут по московскому времени (понятно, что в других городах и странах и погода другая, и часовые пояса тоже). Но в любом случае визуально такая разница не заметна. А вот астрономы ее фиксируют.

То же самое и скоростью. Проснувшись сегодня, в выходной, вы же вряд ли ощутили, что куда-то летите и несётесь сломя голову? И весь мир вместе с вами ? А на самом деле оно именно так. 4 января Земля летит по своей эллиптической орбите вокруг Солнца с максимальной скоростью. 110 700 километров в час. «Превышение» по сравнению со средней скоростью за год - на 3420 километров! Ну а медленнее всего наша планета будет двигаться по орбите 6 июля, при прохождении точки афелия - на максимальном расстоянии от Солнца. 103536 км/час. Так что разница между зимней и летней скоростью - 7 тысяч км/час!