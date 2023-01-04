Начальник Генштаба России исполнил мечту девочки из Подмосковья

Сегодня мечта Дарьи осуществилась. Минобороны опубликовало кадры поездки Дарьи с мамой в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил России

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту девочки Дарьи из Подмосковья.

«Начальник Генштаба России снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи. В своем желании двенадцатилетняя школьница из Подмосковья попросила о посещении места, где готовят служебных собак», - сообщили в Минобороны России.

Сегодня мечта Дарьи осуществилась. Минобороны опубликовало кадры поездки Дарьи с мамой в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил России имени генерал-майора Г.Медведева в Подмосковье

В ведомстве показали, как военнослужащие центра продемонстрировали гостям возможности служебных собак, после чего пригласили девочку и ее родителей в питомник племенных собак учебного центра. Завершилось посещение центра собаководства посещением музея, катанием на собачьих упряжках и праздничным обедом.

СПРАВКА «КП»

23 августа в1924 г приказом Реввоенсовета РККА был создан Центральный опытный питомник военных и спортивных собак. Основными направлением работы питомника в первые годы были подготовка собак в интересах разведки, связи, сторожевой, санитарной служб и охраны военных складов. Первый боевой опыт собаки Центрального питомника получили у реки Халхин-Гол в 1939 году.

В ходы Великой Отечественной войны при помощи собак было уничтожено свыше 300 танков и бронетранспортеров, вывезено свыше 680 тыс. тяжелораненых, обнаружено свыше 4 млн. мин, подвезено на передний край свыше 3,7 тыс. тонн боеприпасов, продуктов и других грузов, обследовано 15 тыс. кв. км территории, разминировано 303 города, размотано свыше 8 тыс км полевого кабеля, доставлено свыше 400 тыс донесений.

В настоящее время в 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации имени генерал-майора Г.Медведева осуществляется подготовка собак по караульной и минно-розыскной службам.