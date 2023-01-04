«Ему удалось провести страну над краем пропасти»: 80 лет назад американский Time признал Сталина Человеком года

4 января 1943 года журнал Time признал Сталина Человеком года

Человека года американский журнал Тime стал определять еще с 1927-го. Его портрет ставили на обложку в номере, выходившем в начале января. Там появлялись люди, повлиявшие на судьбу планеты - и положительно, и отрицательно.

Первым из наших лидеров на обложку попал Сталин. Сначала - в 1939 году. Потом вождь СССР украсил собой номер, вышедший 4 января 1943 года - в разгар Второй мировой войны.

«Практичный, упорный азиат»

«За темными кирпичными башнями Кремля, в своем кабинете, обшитом березовыми панелями, Иосиф Сталин, непроницаемый, практичный, упорный азиат, проводил за письменным столом по 16 - 18 часов в сутки, - писал тогда Time. - Перед ним - большой глобус. По нему Сталин следил за ходом кампании в тех местах, что он защищал в 1917 - 1920 годах, во время Гражданской войны. И ему опять удалось отстоять эти земли - чуть ли не одной силой воли. В его волосах прибавилось седины, а усталость избороздила гранитное лицо новыми морщинами. Но он все так же твердо держит в руках бразды правления страной. Кроме того, его способности государственного деятеля, пусть и с запозданием, получили признание за пределами России».

Фото: TIME USA, LLC

А уже через 11 месяцев, при встрече с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране, это признание станет мировым.

«1942 год стал годом крови и стойкости. И Человеком года стал тот, чье имя по-русски означает «сталь», а среди немногих известных ему слов на английском есть и американское выражение «tough guy», крутой парень, - отмечал журнал. - Лишь Сталину точно известно, насколько близка к поражению была Россия в 1942 году. И только он точно знает, как ему удалось провести страну над краем пропасти. Всему миру, однако, ясно, что случилось бы в противном случае. И лучше всего это понимает Гитлер. Если бы немецкие легионы прорвались через стойкий, как железо, Сталинград и уничтожили наступательный потенциал России, Гитлер стал бы не только Человеком года, но и безраздельным хозяином Европы. Он смог бы готовиться к завоеванию других континентов. И высвободить 250 победоносных дивизий для новых захватов в Азии и Африке. Но Сталин сумел его остановить».

Через месяц фельдмаршал Паулюс и его 6-я армия, окруженные в Сталинграде, сложат оружие…

Уже не «бородатые анархисты»

«Хотя в тылу Сталин мог предложить людям лишь тяжкий труд и черный хлеб, в 1942-м он добавил к этому обещание победы, - признавали авторы американского журнала и удивлялись: - Производственные нормы были повышены. Квартиры не отапливались. Электричество выключали четыре дня в неделю. На Новый год русские дети не получили в подарок новых игрушек и деревянных фигурок Деда Мороза в красной шубе. У взрослых на столе не было копченой лососины, селедки, гуся, водки (про водку все-таки приврали. - Ред.) и кофе. Но это не мешало им ликовать. Родина была спасена второй раз за два года. Победа и мир теперь, должно быть, не за горами!»

Кроме штампов про «водку и селедку», не избежал Time и других привычных сравнений:

«Прежде западный мир издевался над большевиками, которых считал лишь бородатыми анархистами с бомбой в каждой руке. Но 1942 год наглядно показал, что итогом деятельности советского руководства стало создание мощного государства во главе с партией, продержавшейся у власти дольше, чем любая крупная партия в других странах. Сталин, сделав шаг в сторону от коммунистической теории и сосредоточившись на построении социализма в отдельно взятой стране, добился того, что Россия вошла в четверку крупнейших промышленных держав мира. Насколько успешно он справился с задачей, стало ясно, когда в годы Второй мировой войны Россия удивила весь мир своей мощью. Сталин действовал крутыми методами, но они принесли результат».

В ТЕМУ

В компании с фюрером

Человеком года 2022-го ожидаемо стал Зеленский. Журнал отметил его «смелость» - если, конечно, смелостью можно назвать желание уничтожать свой народ ради чужих интересов. Впрочем, в 1938 году Человеком года был признан Адольф Гитлер. И через много лет редакция оправдывалась: мол, номинация применяется к главным ньюсмейкерам - тем, кто чаще других упоминался в новостях и больше всего повлиял на мировые события. И не важно, к лучшему или к худшему.

Кто еще

От Хрущева до Путина

Фото: TIME USA, LLC

1. Никиту Хрущева Time назвал Человеком года 6 января 1958-го.

Сияющая на голове корона, стилизованная под золотой Кремль, в руках - космический спутник, который не только «поразил, но и испугал мир». Автор сатирического портрета - бежавший из нашей страны художник-эмигрант Борис Арцыбашев.

«Хрущев продемонстрировал: его не следует воспринимать как шута, хотя при желании он умеет вызвать смех у аудитории, - писали американцы. - Он допустил с полдесятка ляпов, возможно, умышленных. То назовет американских журналистов «товарищами» и потом извинится. То напомнит о десятой годовщине революции «в Америке», имея в виду Китай. Когда ему задали вопрос о знаменитой фразе «мы вас похороним», адресованной США, Хрущев спокойно объяснил: капитализм обречен на гибель, но не какими-то его действиями, а самим ходом истории. Поскольку «Маркс, Энгельс и Ленин научно доказали этот факт».

За 11 с половиной лет своего правления Никита Сергеевич появлялся на обложках журнала 12 раз - правда, Человеком года становился лишь единожды.

Фото: TIME USA, LLC

2. Человеком года 1983-го стал сменивший Брежнева на посту генерального секретаря Юрий Андропов. Он разделил это звание с президентом США Рональдом Рейганом. На обложку наш генсек попал по двум причинам - за резкую критику Стратегической оборонной инициативы Рейгана и за сбитый 1 сентября над Сахалином южнокорейский «Боинг-747», принятый нашей системой ПВО за самолет-разведчик.

Фото: TIME USA, LLC

3. Михаил Горбачев - «чемпион» обложек, за 7 лет он попадал на них 15 раз! И дважды становился Человеком года - в 1987 и 1989 годах. Его чествовали как носителя «нового мышления», который разрушил и советскую систему, и Варшавский договор, и Берлинскую стену.

Фото: TIME USA, LLC

4. Владимир Путин украсил январский номер журнала в 2007 году - за укрепление стабильности и повышение роли России в мире.

Через месяц прозвучит речь Путина в Мюнхене. Президент РФ напомнил, что Запад нарушает свои обещания не расширять НАТО на восток, и предупредил, что Россия не изменит своей традиции проводить независимую внешнюю политику. Как мы видим сегодня, нужных выводов на Западе не сделали.