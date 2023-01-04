Кристина Асмус рассказала, почему решила уехать от Гарика Харламова и встретить Новый год в Дубае

Кристина Асмус отметила Новый год в Дубае. Фото: соцсети.

Кристина Асмус проводит январские каникулы в Дубае. Актриса отметила Новый год в компании своего возлюбленного Романа Евдокимова, дочери Насти, сестры Карины и племянницы Софии. В соцсетях Кристина поделилась фотографиями праздника. При этом Асмус призналась, что не хотела уезжать из Москвы, но не смогла отказать дочери.

«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», - написала Кристина на своей странице.

Актриса рассказала, что согласилась отмечать Новый год в Дубае ради дочки Насти. Фото: соцсети.

Кадром из Дубая подделся на своей странице и бойфренд Асмус Роман Евдокимов. В окне позади него можно заметить отражение Кристины. Именно по этому фото поклонники догадались, что любовники отдыхают вместе. Кристина и Роман по-прежнему не афишируют свои отношения, хотя и проводят вместе отпуск.

Актриса улетела в Эмираты вместе с возлюбленным Романом Евдокимовым. Фото: соцсети.

Актриса с дочкой остановились в просторных апартаментах с элегантной серой мебелью и светлым полом. В квартире есть кухня-столовая, совмещенная с гостиной. Интерьер апартаментов украшают растения в керамических горшках и картины на стенах. Первого января Кристина устроила для дочки и племянницы веселый праздник. Кристина пригласила прямо к себе в отель Деда Мороза и Снегурочку, развлекавших девочек фокусами, играми и танцами.

Пока Кристина с дочкой отдыхают в жарких Эмиратах, Гарик воспользовался отсутствием жены и пригласил к себе домой свою возлюбленную, актрису Катерину Ковальчук. Несмотря на развод, Гарик и Кристина по-прежнему живут в одном особняке на Рублевке. Так что приглашать к себе подругу в присутствии бывшей жены Гарик вряд ли отваживается. Но в новогоднюю ночь шоумен показал в соцсетях, с кем он отметил праздник. На фото запечатлены его мама и Катерина, нежно обнимающиеся возле новогодней елки.

Кристина устроила для наследницы незабываемое путешествие. Фото: соцсети.

Напомним, о том что Гарик и Кристина живут вместе, стало известно месяц назад. Шоумен в своем YouTube-шоу заявил, что оставил «облеванный и обоссанный дом» бывшей жене. Та в ответ сообщила в соцсетях, что никакого дома он ей не оставлял, да и денег тоже. Слово за слово, и в ходе публичной перепалки подписчики актрисы с изумлением узнали, что спустя два года после развода Асмус и Харламов все еще делят одну жилплощадь на двоих.

Многих удивляет: как возлюбленный Асмус мирится с тем, что она до сих пор живет под одной крышей с бывшим мужем и бывшей же свекровью? Похоже, пока что любовники ничего не могут поделать с этой ситуацией. В соцсетях Кристина намекнула, что экс-супруг угрозами заставил ее остаться с ним в одном доме.

О том, что она счастлива и влюблена, 34-летняя Кристина объявила в прошлом году. Асмус и Евдокимов работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Роман на шесть лет младше Кристины.