Кино из России стало новогодней сенсацией в Италии

Российская мелодрама «Серебряные коньки» стала сенсацией новогоднего эфира в Италии Фото: кадр из фильма

Приключенческая псевдоисторическая мелодрама 2020 года «Серебряные коньки» стала сенсацией новогоднего эфира в Италии. 3 января этот фильм показали на главном итальянском канале RAI1. Картину режиссера Михаила Локшина с Федором Федотовым, Юрой Борисовым и Соней Присс в главных ролях посмотрели почти 3 млн итальянских домохозяйств, что стало абсолютным рекордом дня в Италии. Кроме того, страничка фильма в итальянской «Википедии» заняла третье место по посещаемости.

«Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, что что-то подобное происходило раньше с российским кино», - не скрывает радости сценарист «Серебряных коньков» Роман Кантор, который и сообщил об успехе фильма.

Действие в картина разворачивается в канун 1900 года в Санкт-Петербурга. В центре сюжета — сын бедного фонарщика Матвей, которого судьба сводит с Алексом — главарем банды карманников. Вместе они вихрем носятся на коньках по льду петербургских каналов и тащат кошельки у состоятельных петербуржцев. Вскоре Матвей узнает, что Алекс не просто грабитель. Кассовые сборы «Серебряных коньков» в России составили почти 500 млн руб.

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