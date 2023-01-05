В 18 лет - голосовать можно, а брать оружие в руки нет? Почему в России хотят снизить возраст участия в выборах и поднять - возраст призыва

Министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 лет до 21 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 лет до 21 года. Основной аргумент - у 18-летних ребят еще не сформировалась твердая жизненная позиция, позволяющая отстаивать интересы страны с оружием в руках.

В то же время в Госдуму внесен законопроект, по которому участвовать в выборах всех уровней должны граждане с 16, а не с 18 лет. Дескать, в современном мире личность формируется раньше, и нынешние 16-летние уже вполне готовы участвовать в определении курса страны.

Как же так? Голосовать можно, а брать оружие в руки нет? Почему такое несоответствие? Кто же они - эти 16-, 18-, 21-летние молодые люди нынешнего времени? Инфантильные недоросли или акселераты, превзошедшие сверстников из прошлого? Мы поговорили об этом с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андреем Кошкиным.

ТАКОЙ ЭЛЕКТОРАТ ВСЕМ НРАВИТСЯ

- Давайте начнем с выборов. Готовы ли нынешние 16-летние голосовать, так сказать, со всей ответственностью?

- Конечно, нет... В начале 90-х, кстати, тоже хотели чуть ли не с 14 давать право голоса. Тогда молодежи предложили образы вечеринок, тусовок - они были готовы за это голосовать. То есть за Ельцина, не разбирая ни его программы, ни вектор развития страны. Это, быть может, немного упрощенно, но молодежь 16-18 лет легко… не подкупить, но к ней легко найти подход. Заинтересовать их простыми, но важными для именно них вещами. Судя по всему, сейчас авторы инициативы надеются, что у них получится с пользой для себя работать с этим электоратом.

- Последние примеры подобных манипуляций мы видели во время митингов, когда молодежь была готова идти в автозаки чуть ли не за компанию с друзьями…

- Это вторая сторона медали. Этих ребят обработали западные НКО, и они вышли на площади «за 100 рублей». Сейчас же надеются, что в условиях санкций и в отсутствии «поуехавших» есть поле работы с этой социальной группой. Думаю, сейчас все партии попытаются извлечь выгоды из такого расширения электоральной базы.

- Но для работы с молодежью нужны какие-то новые технологии. Рекламными роликами на центральном телевидении их за собой уже не поведешь.

- Безусловно, здесь уже вступают совсем другие технологии. Кто-то не может выйти на митинг и сказать зажигательные слова, но зато может ночь посидеть в соцсетях и повести за собой в тысячу раз больше.

- А обществу в целом это на пользу пойдет?

- Думаю, что нет. Формировать органы власти должны более зрелые люди. Может получиться так, что сейчас мы откроем ящик пандоры, а позже столкнемся с ужасными последствиями.

Я вообще так бы сказал: не снижать возраст надо, а повышать. Даже в 18 лет большинство не может похвастаться четкой жизненной позицией, не то, что в 16. Поэтому для меня логичным кажется увеличить возраст участия в выборах до тех же 21 года.

КТО УСЛЫШИТ ГОЛОС МОЛОДЫХ?

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец тоже рассмотрел «возрастные» инициативы с разных точек зрения:

Как-то странно получается, у 16-летних (и даже 14-летних) есть паспорта, а государство отказывает им выражать свою гражданскую позицию на выборах. Ну прям дискриминация какая-то! А кто сказал, что в 16 лет человек - еще ребенок? Ученые физиологи? Так они же сами говорят, что подростковый период заканчивается у мальчиков именно в 16, у девочек – в 15 лет.

Да, это еще не взрослые дяденьки и тетеньки, но и не наивные детки. Еще можно понять, когда государство отказывает им в праве ездить за рулем до 18 лет (машина на дороге – вещь смертельно опасная). Но почему то же государство отказывает 16-летним в праве выражать свою политическую позицию. А мы ведь слышим с разных сторон, что «молодежь – наше будущее», что «судьба России в руках молодых», что «надо бороться за умы парней и девчат».

Хотя слышим и другое: «не надо втягивать «детей» в политические игрища, пусть сначала станут взрослыми, а потом уже и определяются».

Я скажу так: чем позднее государство берется за политические воспитание своих молодых граждан, тем раньше эти граждане становятся желанной «добычей» политических манипулянтов и провокаторов антигосударственного толка. Да, многим кажется, что снижение возраста голосования – новая, недопустимая и радикальная идея. Но полно убедительных аргументов, которые доказывают, что это логичное и этичное решение.

Аргумент 1

Люди до 18 лет являются активными членами общества. Многие из них трудоустроены, или занимаются волонтерством и другой бесплатной работой в своих сообществах. У многих до 18 лет есть взрослые обязанности (уход за больным членом семьи, ведение бизнеса, и внесение заметных денежных взносов в семью).

Молодые люди способны на высокие интеллектуальные достижения - они получают премии, взбираются на Эверест, проводят исследования рака, пишут книги, преподают научные курсы и рискуют жизнью, спасая людей. Но при этом они неспособны выбрать кандидата, который лучше всего представляет их интересы?

Аргумент 2

Правовые нормы в России требуют от молодых людей соблюдать законы. И если они их нарушают, им грозят административные или уголовные дела. Почему же мы граждан до 18 лет судим как ответственных взрослых, но при этом называем их невежественными и наивными, если они хотят голосовать?

Аргумент 3

Граждане России до 18 лет официально исключены из политического процесса, но они всё равно находят разные способы, чтобы власть и общество их услышали - участвуют в общественных, патриотических движениях, выступают за свои права перед законодательными органами. Они приходят на митинги, высказывают свои политические мнения в социальных сетях. Если они настолько хотят быть вовлеченными в политический процесс, то как им можно отказать в выборах?

Аргумент 4

Если снизить возраст голосования, то люди могут стать избирателями раньше. То есть вырастет количество голосующих, а, значит, объективнее отразится воля народа. И если люди старших поколений зачастую пассивны и пессимистичны («зачем ходить на выборы, все равно ничего не изменится»), то молодые дерзки, активны, решительнее нацелены на перемены.

Аргумент 6

Молодежь имеют право быть услышанной, и чтобы общество серьезно относилось к их проблемам. Не давая людям до 18 лет права на участие в выборах, мы говорим им, что для общества их мнение бесполезно. Мы даем политикам разрешение игнорировать интересы молодежи, потому что у нее нет влияния на своих представителей.

Аргумент 7

Россия – далеко не единственная страна, где обсуждается вопрос о снижении возраста голосования. Во многих демократических странах (а таких набирается под 30) этот вопрос уже решен. И это доказало, что чем шире пласты избирателей, чем глубже молодежь вовлечена в политику, тем лучше власть слышит голос народа и делает необходимые выводы.

В Госдуму внесен законопроект, по которому участвовать в выборах всех уровней должны граждане с 16, а не с 18 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОД СТАТЬ КОНТРАКТНИКАМ

А вот поднятие возраста призыва в армию, сыграет только на руку, считает Андрей Кошкин.

- У нас многие годы призывали с 18 лет, и ничего. Теперь министр обороны предлагает поднять этот возраст до 21-го года. Нынешнее поколение что, более инфантильно?

- Нет, дело не в этом. Просто в армии появляется все более сложное вооружение. И специальная военная операция показала, что управлять им должны образованные, зрелые и ответственные люди. Они должны работать осознанно. В 21 год человек, как правило, заканчивает бакалавриат. Он или айтишник, или инженер, или еще какой-то востребованный специалист… В общем, с высшим или среднетехническим образованием - как раз то, на что сейчас идет запрос в Вооруженных силах. Если призывной возраст повысится до 21 года, мы будем иметь хорошо подготовленную армию, которая может успешно нейтрализовать угрозу с помощью самого современного вооружения.

- Современной техникой могут управлять контрактники, которые должны составить основу Вооруженных Сил. А возраст поднимается у призывников, которые служат всего год. Правда, некоторые потом идут на контракт…

- Вот именно! Контрактники, соответственно, тоже будут старше, опытнее, примут решение связать жизнь с армией в более зрелом возрасте. Повторюсь, профессиональный уровень всей армии повысится. Все армии мира стоят перед выбором – профессиональная армия или срочники. И во всем мире склоняются к тому, что нужен смешанный тип. А у нас срочники будут под стать контрактникам.

- Есть еще один момент… Раньше 18-летний парень часто думал так: отслужу, отдам долг родине, а потом вернусь и займусь образованием, создам семью… А если призывной возраст поднимется до 21-го, мы столкнемся с новобранцами, у которых уже и семья, и дети, и образование начатое, но не законченное…

- А у кого-то еще и кредиты. Купил парень в ипотеку квартиру, заселил семью… А тут повестка в военкомат. Это все очень важно. Это все надо обсуждать с экспертами. Нужны новые законы, по защите семей, социальные гарантии для тех, кто уходит служить. Если он бизнесмен, студент, если у него родился ребенок, - все это должно быть прописано, чтобы, отдав год службе, человек не столкнулся с какими-то трудностями или несправедливостью.

- Если призывной возраст увеличится, иные призывники окажутся старше офицеров, которые ими командуют…

- А вот в этом нет ничего страшного. Уже сегодня на полях спецоперации многие офицеры младше бойцов. Не важно, сколько лет, главное, чтобы офицер был настоящим командиром.

СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ НОВОБРАНЦУ?

Виктор Баранец:

Главные аргументы в защиту поднятия возраста призыва: в 21 год человек взрослее, чем в 18, и ему не так опасно давать в руки оружие. Например, военный специалист, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что инфантильность у современных парней проходит позже, чем у предыдущих поколений. Другими словами, в 18 подростковый возраст не заканчивается. А в 21 год молодой человек — уже состоявшаяся личность, он уже многое понимает и осознаёт».

Только не в мире приборов, которые могут определять уровень инфантильности у современных парней. А судить чохом обо всех, вряд ли правильно.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин предложение Шойгу тоже поддержал полностью. Его аргумент «за»:

«Ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование».

Однако мнения даже в комитете по обороне разделились. Другой его член — генерал-лейтенант Виктор Соболев называет идею поднять возраст призыва неудачной: «Не знаю, кто это выдумал. Я считаю, что это неправильно. 21 год — ни туда ни сюда, он вуз еще не окончит».

Соболев и вовсе считает, что нам надо пойти по пути Индии и призывать с 17 лет: за первый год получают военно-учетную специальность, а потом уже служат. Другие военспецы говорят, что государство дает молодому человеку больше шансов получить образование и так армия получит более образованный контингент.

Все это так. Но надо смотреть и на другие моменты. Да, военное ведомство хочет, чтобы в армию набирали более зрелых и сознательных парней. Увеличится число людей, поступивших в вузы и колледжи. И далеко не факт, что все они будут рваться в армию после получения специальности.

Тут уже резонно было сказано, что к 21-му году некоторые уже обзаводятся семьями. Больше того, к этому возрасту в семьях тысяч граждан призывного возраста уже есть ребенок. А в иных – и по два. Отрывать молодых отцов от семьи (которая зачастую существует на их зарплату) негуманно.

И что делать? Выход видится только один - государство обязано взвалить на себя заботу о материальном состоянии семей молодых отцов, вставших в армейский строй. Если государство отрывает призывника от работы, от возможности выплачивать кредиты и рассчитываться за ипотеку, оно обязано и в этом случае компенсировать служивому человеку такие расходы. Как и в том случае, когда он развелся, но, уйдя на службу, обязан выплачивать алименты.

Но ведь предлагают не только поднять возраст начала призыва, но и конца тоже. Координатор движения отказников от военной службы Елена Попова рассуждает так: «Если человек не ходил в армию до 27 лет, неужели он позволит призвать себя в 29–30 лет?»

Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что идею не поддержат в экономическом блоке правительства: «30 лет — это возраст наиболее творческий, наиболее храбрый в бизнесе, уже имеющий профессию. Как это скажется на экономической составляющей страны, на демографии?»

Кандидатов или даже докторов наук с гранатометами или автоматами в руках в армии, мы, конечно, не увидим. По закону они освобождаются от военной службы. Но вот «не остепененных» 27-30-летних рядовых – запросто. А командовать ими будут 22-23-летние лейтенанты. Тут звучат опасения: юнцы будут командовать зрелыми мужиками? Ну и что? В нашей военной истории были случаи, когда и 16-летние командовали полками (А.Гайдар) и вполне успешно. А в воинских уставах нет положения, при котором подчиненность зависит от возраста командира. Его приказ должен быть выполнен в любом случае. И к этому обязаны будут привыкать солдаты любых возрастов.