67-летняя Лариса Долина в пляжных шортиках станцевала на Мальдивах

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина в этом году променяла работу на отдых. Перед самым Новым годом певица улетела с семьей на Мальдивские острова. В соцсетях она поделилась эффектными отпускными снимками, снятыми на мальдивском пляже. Певица позирует в микрошортиках и летящей рубашке с принтом из русалок. Артистка не преминула похвастаться похудевшей фигурой и стройными ногами.

Кроме фото 67-летняя звезда показала еще и видео, в котором она танцует на фоне заката. В ролике Лариса Александровна одета в те же микрошортики, открывающие ее ноги от самых бедер. Певица исполнила несколько зажигательных па, подпевая самой себе.

Певица отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети.

«Какая пластика! Всегда поражалась, как изысканно двигается Лариса Александровна в такт музыке»; «Что-то неуловимое и неповторимое в ней есть: так стильно, так мелодично, так дорого»; «Сама затанцевала в такт с вами», — восхищаются поклонники танцем звезды.

Впрочем, недоброжелателей у артистки тоже хватает. Некоторые пользователи Сети считают, что она одевается не по возрасту. Лариса Александровна не раз давала понять, что ее не волнует мнение хейтеров. Певица неоднократно заявляла, что не собирается прятать фигуру под бабушкиными балахонами и свободной одеждой.

«Диву даюсь некоторым комментариям от людей, видимо, случайно попавших на мою страницу и решивших, что их абсолютно некомпетентное мнение будет мною услышано и принято к сведению…» - отвечала она завистникам.

Лариса Александровна поделилась видео, в котором она танцует на фоне мальдивского заката. Фото: кадр видео.

В этом году Долина решила отказаться от работы в новогодние праздники, чтобы отдохнуть и заняться здоровьем. Артистка два года работала без отпуска и практически без выходных. Кроме выступлений и съемок в телешоу Долина занята преподаванием (она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском институте культуры) и строительством своего джаз-клуба. Как результат – под конец года исполнительница чувствует себя выжатой, как лимон. Лариса Александровна призналась, что у нее большие проблемы со сном. После концертов певица часто не может заснуть, поэтому вынуждена прибегать к помощи снотворного.

«Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты», - рассказала Долина.

К концу года певица осознала, что ей срочно необходим отпуск, иначе с ней случится нервный срыв. Поэтому она отказалась от новогодних выступлений и купила билеты в теплую страну.

«Я работать не буду в этом году. Уеду куда-нибудь с семьей», - сообщила Лариса Александровна журналистам перед поездкой.

В отпуск певица отправилась в компании дочери Ангелины и любимой внучки – 11-летней Александры.